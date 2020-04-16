Власти Москвы ответили на идею продовольственных карточек

Вадим Карасев

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Власти Москвы ответили на идею введения продовольственных карточек, заявив, что такая мера не рассматривается, поскольку для нее нет оснований. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По словам чиновника, продуктовая сеть магазинов в городе работает стабильно. «Может быть месяц назад у нас было пара дней ажиотажа, торговля работала на пределе, но сейчас спрос выровнялся практически по всем видам продовольствия», — сказал он, добавив, что гречки, оливкового масла и риса всем хватает.

С идеей возвращения советской системы продовольственных карточек выступили производители и поставщики продовольственных продуктов. По мнению инициаторов, такая мера, с одной стороны, эффективна в борьбе с падением доходов населения на фоне коронавируса и вызванного им кризиса, с другой стороны, — поможет поддержать спрос на продукцию поставщиков, что позволит сохранить компаниям рабочие места.

Позднее в Госдуме заявляли, что для введения системы продуктовых карточек в России нет предпосылок. Глава комитета нижней палаты парламента по труду и социальной политике Ярослав Нилов высказал мнение, что идея связана с желанием отдельных сетей скрыть такие нарушения, как завышение цен.