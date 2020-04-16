Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » ВМС США пожаловались на «безответственный» маневр российского Су-35

ВМС США пожаловались на «безответственный» маневр российского Су-35

ВМС США пожаловались на «безответственный» маневр российского Су-35

Командование Вооружёнными силами США в Средиземноморском регионе заявило, что накануне, 15 апреля, российский многоцелевой истребитель Су-35 «пошёл на опасный маневр» рядом с американским самолётом-разведчиком P-8A Poseidon и осуществил попытку его перехвата. «Продолжительность перехвата составила примерно 42 минуты», — говорится в заявлении командования 6-го оперативного флота ВМС США.

По версии американских военных, инцидент произошёл в международном воздушном пространстве над восточной частью Средиземного моря. Как известно, в этом районе ВМС США с привлечением своей разведывательной авиации проводят плотное наблюдение за российской военной активностью, прежде всего на двух базах ВС РФ в Сирии — военно-морской «Тартус» и военно-воздушной «Хмеймим».

«Мы определили это сближение как небезопасное, поскольку Су-35 осуществил маневр на высокой скорости на расстоянии 25 футов (около 8 метров) непосредственно впереди осуществлявшего миссию (американского) самолёта, в результате чего пилоты и экипаж (P-8A) подверглись риску», — указывается в релизе.

После этого экипаж самолёта-разведчика ВМС США констатировал волну турбулентности.

В американском 6-м флоте назвали поступок российского пилота «безответственным».

«Мы ожидаем, что они (российские военные) будут вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов, включая Соглашение 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и над открытым морем (INCSEA). Небезопасные действия повышают риск просчёта и вероятность столкновения в воздухе», — посетовали военные США.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Инстасамка: «Марьяна Ро – шлюха!»
Инстасамка: «Марьяна Ро – шлюха!»
Жертва домашнего насилия пробилась в телеэфир и пожаловалась на преследование
Жертва домашнего насилия пробилась в телеэфир и пожаловалась на
"Дочка" Роскосмоса начала производство аппаратов ИВЛ
"Дочка" Роскосмоса начала производство аппаратов ИВЛ
Эксперты оценили работу политических партий в условиях пандемии
Эксперты оценили работу политических партий в условиях пандемии
Ген AHL15 превращает однолетние растения в многолетние
Ген AHL15 превращает однолетние растения в многолетние
ВМС США пожаловались на «безответственный» маневр российского Су-35
ВМС США пожаловались на «безответственный» маневр российского Су-35
Ветеран Второй мировой устроил марафон на ходунках и собрал миллионы для врачей
Ветеран Второй мировой устроил марафон на ходунках и собрал миллионы
Россия резко ускорила скупку госдолга США
Россия резко ускорила скупку госдолга США
Кинокритик Кудрявцев объяснил, почему люди любят фильм «Титаник»
Кинокритик Кудрявцев объяснил, почему люди любят фильм «Титаник»
Российские футболисты вспомнили о драке на Евро-2016
Российские футболисты вспомнили о драке на Евро-2016
Семейный гороскоп: как Знаки Зодиака справляются с детьми
Семейный гороскоп: как Знаки Зодиака справляются с детьми
Бэнкси создал новое граффити у себя дома
Бэнкси создал новое граффити у себя дома

Топ на сегодня

До Пасхи. В ДНР подтвердили дату обмена пленными с Украиной
До Пасхи. В ДНР подтвердили дату обмена пленными с Украиной
Еще один бывший кандидат в президенты США от демократов поддержал Байдена
Еще один бывший кандидат в президенты США от демократов поддержал
Азербайджан вывел инженерные войска на учения — видео
Азербайджан вывел инженерные войска на учения — видео
Собянин пообещал усилить контроль за наличием пропусков
Собянин пообещал усилить контроль за наличием пропусков
Заявляя о взятии под контроль границы, Лукашенко предлагает сдать Донбасс
Заявляя о взятии под контроль границы, Лукашенко предлагает сдать

Еще по теме

СМИ: Су-27 совершил "бочку" вокруг американского разведывательного самолета
Российский МиГ-31 перехватил разведсамолет США в районе Камчатки
В США заявили о сближении с российским самолетом над Сирией 17 октября
США заявили об опасном перехвате самолета-разведчика китайцами