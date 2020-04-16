ВМС США пожаловались на «безответственный» маневр российского Су-35

Алексей Вольцев

Командование Вооружёнными силами США в Средиземноморском регионе заявило, что накануне, 15 апреля, российский многоцелевой истребитель Су-35 «пошёл на опасный маневр» рядом с американским самолётом-разведчиком P-8A Poseidon и осуществил попытку его перехвата. «Продолжительность перехвата составила примерно 42 минуты», — говорится в заявлении командования 6-го оперативного флота ВМС США.

По версии американских военных, инцидент произошёл в международном воздушном пространстве над восточной частью Средиземного моря. Как известно, в этом районе ВМС США с привлечением своей разведывательной авиации проводят плотное наблюдение за российской военной активностью, прежде всего на двух базах ВС РФ в Сирии — военно-морской «Тартус» и военно-воздушной «Хмеймим».

«Мы определили это сближение как небезопасное, поскольку Су-35 осуществил маневр на высокой скорости на расстоянии 25 футов (около 8 метров) непосредственно впереди осуществлявшего миссию (американского) самолёта, в результате чего пилоты и экипаж (P-8A) подверглись риску», — указывается в релизе.

После этого экипаж самолёта-разведчика ВМС США констатировал волну турбулентности.

В американском 6-м флоте назвали поступок российского пилота «безответственным».

«Мы ожидаем, что они (российские военные) будут вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов, включая Соглашение 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и над открытым морем (INCSEA). Небезопасные действия повышают риск просчёта и вероятность столкновения в воздухе», — посетовали военные США.