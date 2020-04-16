Внутри древней глиняной человеческой головы обнаружился череп барана

Вадим Карасев

Сотрудники Института археологи и этнографии и Института ядерной физики Сибирского отделения РАН, объединив усилия, смогли заглянуть внутрь глиняного скульптурного изображения головы, сделанного представителями тагарской культуры примерно 2100 лет назад. Результат исследования оказался неожиданным: внутри обнаружили кости черепа, но не человека, а барана.

Курганный комплекс у села Шестаково начали раскапывать в конце 1950-х годов. Там были обнаружены захоронения тагарской археологической культуры, распространенной в VIII—II веках до н. э. в Хакасии, на северо-востоке Кемеровской области и юге Красноярского края. Предполагается, что представители этой культуры были носителями языка индоевропейской семьи. Исследования археологов и генетиков показывают, что тагарцы были родственны представителями афанасьевской и пазырыкской культур, а также скифам Северного Причерноморья. Тагарцы занимались скотоводством и земледелием (выращивали просо и ячмень). Они добывали медь, изготавливали изделия из бронзы и шерстяные ткани, сооружали оросительные каналы длиной до 20 километров и внушительные погребальные комплексы. Изначально земляные курганы, окруженные вертикально установленными каменными плитами, предназначались для захоронений элиты и каждый курган содержал погребения одного или двух человек. С V века до н. э. традиция изменилась, тагарские курганы стали крупнее, до 30 метров в высоту и более 40 метров в диаметре, а в погребальных камерах хоронили многих человек. В одном из тагарских курганов на Белой Горе найдены останки не менее 200 погребенных.

Глиняные головы в захоронениях появляются в самом позднем этапе тагарской культуры — тесинском (II–I века до н. э.). Специалист по археологии Южной Сибири Эльга Вадецкая в монографии «Древние маски Енисея» (2009) реконструировала погребальный обряд той эпохи, предположив, что тогда практиковалось вторичное погребение. Сначала тело умершего помещали в каменный гроб и хоронили в неглубокой могиле или под грудой камней, а через несколько лет его извлекали и скелет с остатками мягких тканей заворачивали в сено, ткань и кору, чтобы сделать подобие фигуры человека. Череп же обмазывали глиной и делали скульптурное изображение лица. Внешние черты были идеализированы и, видимо, не отражали реальный облик умершего. Поверх глины накладывали слой гипса, а затем голову раскрашивали. Возможно, роспись глиняных голов отражала принадлежность покойного к тому или иному роду.

Фото: Евгений Бабичев, Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН

В 1968 году археологи под руководством профессора Анатолия Мартынова в шестаковском кургане 6 обнаружили раскрашенное глиняное изображение человеческой головы. Предполагалось, что, как и в других случаях, внутри глиняной головы находится человеческий череп. Обследование ее при помощи рентгеновского аппарата того времени позволило установить, что внутри есть кости, однако размер внутренней полости меньше, чем ожидалось бы для нормального человеческого черепа. Никаких других подробностей узнать не получилось. В течение нескольких десятилетий внутренняя часть головы оставалась не доступной для исследователей, ведь они не могли разрушить древний артефакт. Теперь, когда благодаря рентгеновскому анализу с использованием флуороскопии это стало возможным, ученые обнаружили, что внутри глиняной человеческой головы находится бараний череп.

Один из руководителей проекта, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Наталья Полосьмак считает возможными две гипотезы, объясняющие такое открытие. Возможно, таким образом был похоронен человек, пропавший без вести. Его тело оказалось недоступным, и родня совершила необходимые погребальные обряды с помощью двойника — животного. Согласно другому предположению, в данном случае исследователи столкнулись с «ложным погребением», которое проводилось для того, чтобы дать человеку шанс начать жизнь заново.