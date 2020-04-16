Во всех российских регионах выявили коронавирус
Сегодня, 18:28 Лидия Мартынова
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
Горный Алтай оставался последним регионом, где не было подтвержденных случаев заболевания CODID-19.
Инфицированной оказалась жительница Онгудайского района, к которой приезжали родственники из другого региона. Из какого именно, в штабе не уточнили.
Олег Хорохордин выступит в соцсетях с обращением к жителям.
По материалам: ria.ru