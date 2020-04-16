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Ворующую бьюти-блогершу разоблачили и довели до слез

Ворующую бьюти-блогершу разоблачили и довели до слезФото: Ian Waldie / Getty Images

Пользователь Reddit с ником Thtowawaygayflower рассказал о том, как разоблачил знакомую бьюти-блогершу, которая попыталась украсть его средства по уходу за телом. Мужчина добавил, что довел девушку до слез, однако в комментариях к его посту на портале многие поддержали его, написав, что он поступил правильно.

Автор поста сообщил, что старается вести здоровый образ жизни и покупать себе только дорогую и качественную уходовую косметику. Он живет с соседкой, однако она никогда не трогает его вещи в ванной.

Конфликт произошел, когда к соседке пришла подруга. По словам мужчины, эта девушка позиционирует себя как бьют-блогерша. Она обозревает различные косметические средства, но не покупает их, а, как он считает, ворует у знакомых.

Когда девушка гостила у них, она решила воспользоваться косметикой, принадлежавшей Thtowawaygayflower. Узнав об этом, он зашел в комнату, в которой она проводила прямой эфир, и сказал: «Нет, это мои вещи. Если ты хочешь пользоваться ими, найди работу и купи их сама». Позже блогерша пожаловалась ему, что он довел ее до слез и что из-за его заявления она потеряла всех своих подписчиков.

В комментариях пользователи портала поддержали мужчину. Многих возмутило то, что бьюти-блогерша планировала протестировать косметику автора поста, даже не спросив его разрешения. В комментариях также согласились с тем, что ее поступок является воровством, и посоветовали мужчине прятать свои вещи каждый раз, когда она приходит.

Ранее пользовательница Reddit рассказала о том, что перестала общаться с семьей после того, как мать сообщила о своей беременности всем, кроме нее. Девушка, не будучи уверенной в правильности своего решения, попросила оценить ее поступок и нашла поддержку. В комментариях многие похвалили ее за то, что она смогла вырваться из «токсичной среды».

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По материалам: lenta.ru

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