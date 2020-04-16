Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Возможный ущерб России от пандемии оценили в 18 трлн рублей

Возможный ущерб России от пандемии оценили в 18 трлн рублей

Возможный ущерб России от пандемии оценили в 18 трлн рублей

Отрасли экономики России, наиболее пострадавшие из-за ситуации с пандемией коронавируса, могут потерять до 18 трлн рублей. Об этом, как пишут «Известия», говорится в макроэкономическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА).

В своем обновленном прогнозе НРА ориентируется на базовый сценарий, предполагающий падение ВВП и реальных зарплат примерно на 3% и повышение курса доллара до 85−90 рублей. Оптимистический сценарий с сохранением роста экономики, как и пессимистический, характеризуемый глубоким падением, эксперты считают маловероятными.

В наибольшей степени от кризиса пострадает сфера услуг, меньше всего он затронет производство продуктов питания, сельское, рыбное и лесное хозяйства.

Однако по мнению аналитиков, правительство не допустит такого значительного ущерба и предпримет дополнительные меры для выхода экономики из кризиса.

«Наша оценка позволяет говорить о потерях в 17,9 трлн рублей в годовом выражении. Потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. Сокращение налогов, сборов и страховых взносов оценивается в 4,2 трлн рублей. Такой ущерб является неприемлемым для экономики страны, поэтому в НРА ожидают введения дополнительных мер для более быстрого выхода экономики из кризиса», — отмечается в обзоре.

Специалисты отмечают, что правительство уже приняло меры оперативного реагирования — в частности, кредитные каникулы, отсрочку налоговых платежей, мораторий на банкротство и т. п. Кроме того, в обзоре подчеркивается, что для оказания первоочередной адресной поддержки кабмин утвердил список сфер деятельности, наиболее пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Шнуров посвятил стихотворение очередям в метро во время пандемии коронавируса
Шнуров посвятил стихотворение очередям в метро во время пандемии
Что пишут в Телеграме: 15 апреля
Что пишут в Телеграме: 15 апреля
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Виталий Гогунский не видится с дочерью
Виталий Гогунский не видится с дочерью
Вырученные со свадьбы Меган Маркл и принца Гарри деньги отдадут на благотворительность
Вырученные со свадьбы Меган Маркл и принца Гарри деньги отдадут на
Обращения Путина к россиянам не планируется, заявил Песков
Обращения Путина к россиянам не планируется, заявил Песков
Возможный ущерб России от пандемии оценили в 18 трлн рублей
Возможный ущерб России от пандемии оценили в 18 трлн рублей
Страстная пятница 17 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Страстная пятница 17 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать
WSJ: США почти полностью потратили средства, выделенные на малый бизнес
WSJ: США почти полностью потратили средства, выделенные на малый
Софи Тернер и Джо Джонас раскрыли забавные факты о своих отношениях
Софи Тернер и Джо Джонас раскрыли забавные факты о своих отношениях
Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по Сане и ее окрестностям
Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по Сане и ее
Трамп выразил готовность помочь России аппаратами ИВЛ
Трамп выразил готовность помочь России аппаратами ИВЛ

Топ на сегодня

Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
В Москве за сутки принудительно отправили на лечение 213 зараженных
В Москве за сутки принудительно отправили на лечение 213 зараженных

Еще по теме

Резервный фонд за полгода сократился на триллион рублей
Бюджет 2018-2020 принят в первом чтении
Россияне накопили рекордные 29,5 трлн рублей
Кабмин одобрил проект бюджета на 2018-2020 годы