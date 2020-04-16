Возможный ущерб России от пандемии оценили в 18 трлн рублей

Алексей Вольцев

Отрасли экономики России, наиболее пострадавшие из-за ситуации с пандемией коронавируса, могут потерять до 18 трлн рублей. Об этом, как пишут «Известия», говорится в макроэкономическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА).

В своем обновленном прогнозе НРА ориентируется на базовый сценарий, предполагающий падение ВВП и реальных зарплат примерно на 3% и повышение курса доллара до 85−90 рублей. Оптимистический сценарий с сохранением роста экономики, как и пессимистический, характеризуемый глубоким падением, эксперты считают маловероятными.

В наибольшей степени от кризиса пострадает сфера услуг, меньше всего он затронет производство продуктов питания, сельское, рыбное и лесное хозяйства.

Однако по мнению аналитиков, правительство не допустит такого значительного ущерба и предпримет дополнительные меры для выхода экономики из кризиса.

«Наша оценка позволяет говорить о потерях в 17,9 трлн рублей в годовом выражении. Потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. Сокращение налогов, сборов и страховых взносов оценивается в 4,2 трлн рублей. Такой ущерб является неприемлемым для экономики страны, поэтому в НРА ожидают введения дополнительных мер для более быстрого выхода экономики из кризиса», — отмечается в обзоре.

Специалисты отмечают, что правительство уже приняло меры оперативного реагирования — в частности, кредитные каникулы, отсрочку налоговых платежей, мораторий на банкротство и т. п. Кроме того, в обзоре подчеркивается, что для оказания первоочередной адресной поддержки кабмин утвердил список сфер деятельности, наиболее пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.