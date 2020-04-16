Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Все клиники на пределе": Бондарчук обратился к москвичам по теме коронавируса

"Все клиники на пределе": Бондарчук обратился к москвичам по теме коронавируса

Федор Бондарчук записал видеообращение к москвичам по теме коронавируса. Он призвал сограждан помочь врачам, соблюдая меры профилактики и социальной дистанции.

Режиссер объяснил, что его 20-летняя дочь и 92-летняя мать находятся в зоне риска, и он старается делать все возможное, чтобы никто из членов его семьи не заразился.

На самом деле все клиники и врачи в городе уже работают на пределе. Поэтому социальная дистанция - это, наверное, единственное и главное, чем мы все вместе можем им помочь.

Бондарчук объяснил, что введение электронных пропусков - это временная мера, и к ней следует отнестись с пониманием и ответственностью.

Чем меньше передвижений по городу, тем меньше заражений и тем меньше вызовов "скорой помощи". Давайте все вместе поможем нашим врачам и себе.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев инфицирования коронавирусом в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Объяснен механизм передачи коронавируса между человеком и домашними питомцами
Объяснен механизм передачи коронавируса между человеком и домашними
Коллега госпитализированного ведущего «Модного приговора» раскрыла его состояние
Коллега госпитализированного ведущего «Модного приговора» раскрыла
Эксперт рассказал, на какие продукты могут ограничить торговые наценки
Эксперт рассказал, на какие продукты могут ограничить торговые наценки
В России ответили на угрозы с Украины о возможном ракетном ударе
В России ответили на угрозы с Украины о возможном ракетном ударе
Госдеп: Россия соблюдала СНВ-3 в 2019 году
Госдеп: Россия соблюдала СНВ-3 в 2019 году
Звездопад Лириды: как правильно загадать желание
Звездопад Лириды: как правильно загадать желание
"Все клиники на пределе": Бондарчук обратился к москвичам по теме коронавируса
"Все клиники на пределе": Бондарчук обратился к москвичам по теме
Трамп объявил о пройденном пике пандемии
Трамп объявил о пройденном пике пандемии
Принцесса Анна высказалась о конфликте поколений после "отставки" Меган Маркл и принца Гарри: "Не изобретайте колесо"
Принцесса Анна высказалась о конфликте поколений после "отставки"
Что смотреть онлайн 16 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 16 апреля. Расписание трансляций
Ошибки молодости: Любовь Успенская сидела в тюрьме с проститутками
Ошибки молодости: Любовь Успенская сидела в тюрьме с проститутками
Коронавирус унес еще семь жизней в Москве
Коронавирус унес еще семь жизней в Москве

Топ на сегодня

Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на нефть
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на нефть

Еще по теме

Федор Бондарчук впервые рассказал всю правду о своем уходе из семьи
Федор Бондарчук и Паулина Андреева провели вечер с друзьями
После 25 лет совместной жизни Федор Бондарчук разводится с женой
СНБО назвал группы риска инфицирования коронавирусом