"Все клиники на пределе": Бондарчук обратился к москвичам по теме коронавируса
Федор Бондарчук записал видеообращение к москвичам по теме коронавируса. Он призвал сограждан помочь врачам, соблюдая меры профилактики и социальной дистанции.
Режиссер объяснил, что его 20-летняя дочь и 92-летняя мать находятся в зоне риска, и он старается делать все возможное, чтобы никто из членов его семьи не заразился.
Бондарчук объяснил, что введение электронных пропусков - это временная мера, и к ней следует отнестись с пониманием и ответственностью.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев инфицирования коронавирусом в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.
Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.