"Все клиники на пределе": Бондарчук обратился к москвичам по теме коронавируса

Вадим Карасев

Федор Бондарчук записал видеообращение к москвичам по теме коронавируса. Он призвал сограждан помочь врачам, соблюдая меры профилактики и социальной дистанции.

Режиссер объяснил, что его 20-летняя дочь и 92-летняя мать находятся в зоне риска, и он старается делать все возможное, чтобы никто из членов его семьи не заразился.

На самом деле все клиники и врачи в городе уже работают на пределе. Поэтому социальная дистанция - это, наверное, единственное и главное, чем мы все вместе можем им помочь.

Бондарчук объяснил, что введение электронных пропусков - это временная мера, и к ней следует отнестись с пониманием и ответственностью.

Чем меньше передвижений по городу, тем меньше заражений и тем меньше вызовов "скорой помощи". Давайте все вместе поможем нашим врачам и себе.



На сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев инфицирования коронавирусом в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.