ВТБ поддерживает запуск льготной ипотеки под 6,5%

Лидия Мартынова

ВТБ поддерживает инициативу по запуску льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупки жилья комфорт-класса, готов совместно с кабмином и профильными министерствами приступить к разработке ее условий, сообщила пресс-служба банка.

Президент России Владимир Путин в четверг на совещании по вопросам развития строительной отрасли сообщил, что РФ запустит программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса стоимостью до 8 миллионов рублей для Москвы и Петербурга и 3 миллионов рублей для остальных регионов. Планируется, что программа будет действовать до 1 ноября 2020 года.

Сбербанк уже объявил, что будет участвовать в новой программе ипотеки, как только правительством будут утверждены все условия данной программы.

"ВТБ поддерживает инициативу по запуску специальной льготной ипотечной программы со ставкой 6,5% при приобретении жилья комфорт-класса. Мы готовы приступить к разработке ее условий совместно с правительством, профильными министерствами и банковским сообществом уже сегодня", - цитирует пресс-служба банка слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

По словам Печатникова, новая программа поддержит как строительную отрасль в текущих условиях, так и даст возможность всему ипотечному рынку сохранить высокие темпы роста, показанные в первом квартале.