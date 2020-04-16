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Вырученные со свадьбы Меган Маркл и принца Гарри деньги отдадут на благотворительность

Вырученные со свадьбы Меган Маркл и принца Гарри деньги отдадут на благотворительность

Благотворительность остается главным делом 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри, хотя после отказа от обязанностей старших членов королевской семьи они обдумывали разные деловые планы. Пока не заработала их новая благотворительная организация Archewell, которую супруги назвали в честь своего сына Арчи, они поддерживают старые связи. Так, пресс-секретарь герцога и герцогини Сассекских объявил, что они решили направить доход, полученный от свадьбы, органаизации Feeding Britain, возглавляемой архиепископом Кентерберийским. 112 тысяч долларов будут потрачены на продовольственные нужды общин в Великобритании.

Герцог и герцогиня недавно разговаривали с архиепископом и были тронуты, услышав о том, как государство помогает гражданам во время пандемии коронавируса… Они очень рады, что могут гарантировать, что вырученные деньги пойдут на благое дело,— сказал представитель семьи.


Меган Маркл и принц Гарри


Меган и Гарри смогли сделать пожертвование благодаря сверхприбыли от телепередачи об их свадьбе в мае 2018 года. По информации журнала Town & County, герцог и герцогиня попросили BBC пожертвовать сверхприбыль от их имени.

Понятно, что они захотели отдать эти деньги организации, которую возглавляет архиепископ, сыгравший такую важную роль на их свадьбе,— не удивился решению пары инсайдер.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби провел бракосочетание пары в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, а незадолго до свадьбы провел обряды крещения и конфирмации Меган Маркл в часовне Сент-Джеймсского дворца.

Директор Feeding Britain Эндрю Дорси заявил, что это пожертвование позволит десяткам тысяч детей получать завтраки, обеды и ужины.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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