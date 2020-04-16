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Вышедший на свободу экс-мэр Махачкалы — снова под судом

Вышедший на свободу экс-мэр Махачкалы — снова под судом

Бывший руководитель дагестанского отделения Фонда обязательного медицинского страхования Магомед Сулейманов, в 2014—2015 годах работавший и.о. мэра Махачкалы, недавно освободился из мест лишения свободы. На днях Следственный комитет России завел на Сулейманова новое уголовное дело.

«В 2015 году обвиняемый, являясь временно исполняющим обязанности мэра города Махачкала, подписал постановление о передаче ОАО „Даггаз“ в собственность по заниженной цене земельного участка площадью 38 тысяч кв м, находящегося в республиканской собственности. На основании данного постановления указанный земельный участок кадастровой стоимостью свыше 96 000 000 рублей был продан коммерческой организации за 235 000 рублей. В результате противоправных действий обвиняемого бюджету Республики Дагестан причинен значительный имущественный вред», — говорится в сообщении СКР. Уголовное дело передано в суд.

В 1997—2007 годах Сулейманов был мэром города расположенного на берегу Каспийского моря города Избербаш, за что получил в Дагестане прозвище Моряк. В 2007—2010 годах Сулейманов — спикер Народного Собрания Дагестана.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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