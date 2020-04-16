WP: Трамп потребовал указать его имя на чеках с материальной помощью американцам

Вадим Карасев

Имя президента Дональда Трампа будет указано на чеках, которые получат американцы от властей страны в качестве материальной помощи в связи с пандемией. О таком требовании главы государства рассказали газете The Washington Post источники в Налоговом управлении США.

Собеседники WP сообщили, что американский лидер попросил у министра финансов Стивена Мнучина разрешения подписать чеки, но тот ответил, что это противоречит законам США. В итоге было решено, что на левой стороне платежного документа под надписью "Компенсационная экономическая выплата" будет написано "Президент Дональд Дж. Трамп".

Издание отмечает, что это будет первый случай, когда имя президента появится на такого рода документах. Более того, в Службе внутренних доходов считают, что такая мера может задержать выпуск бумаг на несколько дней, в Казначействе такую возможность отвергают.

Чеки на сумму $1,2 тыс. в качестве безусловной поддержки получат 70 млн граждан США. Выплата полагается людям, не состоящим в браке, чей годовой заработок не превышает $75 тысяч. Женатым парам полагается $2,4 тыс., если совокупный доход не превышает $150 тыс.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США зафиксировано почти 610 тысяч случаев заражения коронавирусом, число жертв превысило 26 тысяч. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.

