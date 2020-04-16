WSJ: США почти полностью потратили средства, выделенные на малый бизнес

Алексей Вольцев

Управление по делам малого бизнеса США уже почти потратило 350 миллиардов долларов, которые конгресс выделил на программу поддержки малого бизнеса, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на ведомство.

"Программа защиты заработных плат" является частью 2-триллионного пакета поддержки экономики, который конгресс принял в марте в связи с эпидемией коронавируса.

Эта программа уже в четверг потратит почти все свои средства, уточняет издание. Так, по данным управления по делам малого бизнеса, уже одобрено 1,4 миллиона кредитов на общую сумму в 315 миллиардов долларов. Председатель профильного комитета сената Марко Рубио в среду уточнил в Twitter, что еще примерно 10 миллиардов долларов уйдут на административные расходы при оформлении займов.

Вашингтон до мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.