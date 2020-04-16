WSJ: США почти полностью потратили средства, выделенные на малый бизнес
"Программа защиты заработных плат" является частью 2-триллионного пакета поддержки экономики, который конгресс принял в марте в связи с эпидемией коронавируса.
Эта программа уже в четверг потратит почти все свои средства, уточняет издание. Так, по данным управления по делам малого бизнеса, уже одобрено 1,4 миллиона кредитов на общую сумму в 315 миллиардов долларов. Председатель профильного комитета сената Марко Рубио в среду уточнил в Twitter, что еще примерно 10 миллиардов долларов уйдут на административные расходы при оформлении займов.
Вашингтон до мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.