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"Законы пандемии". Рошаль разъяснил принципы работы больниц с пациентами

"Законы пандемии". Рошаль разъяснил принципы работы больниц с пациентами
Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль в беседе с газетой "Взгляд" признался, что больницы стараются обеспечивать социальное дистанцирование и среди пациентов, из-за этого многих из них выписывают раньше и снижают таким образом риск заражения коронавирусной инфекцией.

Дот этого в Сети распространились сведения, что клиники в Московском регионе выписывают других пациентов, якобы чтобы переоборудовать корпуса для приема больных с вирусной пневмонией.

"Это "законы пандемии". Мы должны рассортировывать скученность людей не только в концертных залах, кинотеатрах, магазинах, но и в больницах, так как они могут сами стать рассадниками инфекции, если среди них окажется заболевший коронавирусом. Это сделано абсолютно правильно", – сказал Рошаль.


ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек умерли.

В РФ сейчас зарегистрировано 27 938 случаев заражения коронавирусом, избавились от инфекции 2304 человека, жертвами стали 232.


Ранее радио Sputnik сообщало, что антималярийный препарат из КНР начнут применять в РФ для лечения COVID.

# Россия
По материалам: ria.ru

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