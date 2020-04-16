"Законы пандемии". Рошаль разъяснил принципы работы больниц с пациентами
Дот этого в Сети распространились сведения, что клиники в Московском регионе выписывают других пациентов, якобы чтобы переоборудовать корпуса для приема больных с вирусной пневмонией.
"Это "законы пандемии". Мы должны рассортировывать скученность людей не только в концертных залах, кинотеатрах, магазинах, но и в больницах, так как они могут сами стать рассадниками инфекции, если среди них окажется заболевший коронавирусом. Это сделано абсолютно правильно", – сказал Рошаль.
ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек умерли.
В РФ сейчас зарегистрировано 27 938 случаев заражения коронавирусом, избавились от инфекции 2304 человека, жертвами стали 232.
Ранее радио Sputnik сообщало, что антималярийный препарат из КНР начнут применять в РФ для лечения COVID.