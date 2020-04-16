Замначальника управления ФСБ по Сочи упал с крыши 16-этажного дома
Сегодня, 21:35 Влада Некрасова
Заместитель начальника управления ФСБ по Сочи Владимир Кирилюк упал с крыши 16-этажного дома на Лысой Горе. Об этом сообщает издание «Бизнес Онлайн» со ссылкой на телеграм-канал «112».
Согласно источнику, полковник перед падением оставил на парапете крыши служебное удостоверение и диктофон с записью. Как сообщил источник «112» в силовых структурах региона, были изучены все окрестные камеры наблюдения, которые помогут исключить версию убийства.
Свидетели утверждают, что у Кирилюка существовали проблемы в семье.
По материалам: eadaily.com