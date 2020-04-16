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Замначальника управления ФСБ по Сочи упал с крыши 16-этажного дома

Замначальника управления ФСБ по Сочи упал с крыши 16-этажного дома

Заместитель начальника управления ФСБ по Сочи Владимир Кирилюк упал с крыши 16-этажного дома на Лысой Горе. Об этом сообщает издание «Бизнес Онлайн» со ссылкой на телеграм-канал «112».

Согласно источнику, полковник перед падением оставил на парапете крыши служебное удостоверение и диктофон с записью. Как сообщил источник «112» в силовых структурах региона, были изучены все окрестные камеры наблюдения, которые помогут исключить версию убийства.

Свидетели утверждают, что у Кирилюка существовали проблемы в семье.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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