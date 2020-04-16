Застройщики ждут большого эффекта от мер по поддержке стройотрасли

Влада Некрасова

Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) ожидает большого эффекта от предложенной президентом меры по субсидированию процентной ставки по кредитам для строительных компаний, которые сохранят занятость и возьмут на себя обязательства избежать долгостроев, заявил РИА Недвижимость руководитель аппарата НОЗА Кирилл Холопик.

Президент РФ Владимир Путин в четверг поручил субсидировать процентную ставку на кредиты для строительных компаний, которые сохранят занятость и завершат строительство по запланированным на 2020-2021 годы проектам.

"Такого еще в стране ни разу не было, первый опыт для страны, и нам очень интересно, как это будет применено. Есть большие надежды, что это даст большой эффект, возможно даже больший, чем субсидирование ипотечных ставок", - сказал Холопик.

При этом он уточнил, что всё будет зависеть от конечных условий этой программы.

"Условия не были пока озвучены, будем ждать", - сказал он.