Застройщики ждут большого эффекта от мер по поддержке стройотрасли
Сегодня, 18:42 Влада Некрасова
Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) ожидает большого эффекта от предложенной президентом меры по субсидированию процентной ставки по кредитам для строительных компаний, которые сохранят занятость и возьмут на себя обязательства избежать долгостроев, заявил РИА Недвижимость руководитель аппарата НОЗА Кирилл Холопик.
Президент РФ Владимир Путин в четверг поручил субсидировать процентную ставку на кредиты для строительных компаний, которые сохранят занятость и завершат строительство по запланированным на 2020-2021 годы проектам.
"Такого еще в стране ни разу не было, первый опыт для страны, и нам очень интересно, как это будет применено. Есть большие надежды, что это даст большой эффект, возможно даже больший, чем субсидирование ипотечных ставок", - сказал Холопик.
При этом он уточнил, что всё будет зависеть от конечных условий этой программы.
"Условия не были пока озвучены, будем ждать", - сказал он.
По материалам: ria.ru