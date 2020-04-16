Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Зеленский подписал закон, разрешающий обработку данных больных СOVID-19 без их согласия

Зеленский подписал закон, разрешающий обработку данных больных СOVID-19 без их согласия

Зеленский подписал закон, разрешающий обработку данных больных СOVID-19 без их согласия
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" по поводу предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Законом, в частности, дается определение понятиям самоизоляция, обсерватор, обсервация.

В документе прописано, что в случае установления карантина на время его действия и по мере необходимости органы исполнительной власти, органы местного самоуправления образуют на территории карантина временные учреждения здравоохранения (специализированные госпитали), обсерваторы.

Подчеркивается, что обсервации и самоизоляции подлежат лица, подпадающие под критерии, определенные в решении об установлении карантина.

Лица, изъявившие желание покинуть территорию карантина до его отмены, должны получить справку о возможности выезда из зоны карантина в течение инкубационного периода болезни, которая выдается по результатам медицинского обследования в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование госполитики в сфере охраны здоровья.
На период пребывания в самоизоляции, обсервации, во временных учреждениях здравоохранения (специализированных госпиталях) лицу выдается листок нетрудоспособности, который оплачивается в размерах и в порядке, установленных законодательством для лиц, признанных временно нетрудоспособными вследствие заболевания.

Также, на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) и в течение 30 дней со дня его отмены разрешается обработка персональных данных без согласия лица, в том числе данных, касающихся состояния здоровья, места госпитализации или самоизоляции, фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, работы (учебы), с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19), в порядке, определенном в решении об установлении карантина, при использовании таких данных исключительно с целью осуществления противоэпидемических мероприятий.

В течение 30 дней после окончания периода установления карантина, такие данные подлежат обезличиванию, а в случае невозможности уничтожению.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Китай отверг утверждения о лабораторном происхождении коронавируса
Китай отверг утверждения о лабораторном происхождении коронавируса
Новак заявил о готовности России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти
Новак заявил о готовности России и Саудовской Аравии сократить добычу
Ляйсан Утяшева и Павел Воля провели домашнюю зарядку для Гарика Харламова: видео
Ляйсан Утяшева и Павел Воля провели домашнюю зарядку для Гарика
Посольство в Болгарии возмутилось осквернением могилы советских солдат
Посольство в Болгарии возмутилось осквернением могилы советских солдат
Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк удивили пользователей Сети
Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк удивили пользователей Сети
Зеленский подписал закон, разрешающий обработку данных больных СOVID-19 без их согласия
Зеленский подписал закон, разрешающий обработку данных больных
Нефть Brent упала до $ 27,36 за баррель
Нефть Brent упала до $ 27,36 за баррель
В производственном комплексе Большого театра зарезали человека
В производственном комплексе Большого театра зарезали человека
Глава Минэкономразвития исключил дефолт в России
Глава Минэкономразвития исключил дефолт в России
Раскрыт результат теста ведущего «Модного приговора» на коронавирус
Раскрыт результат теста ведущего «Модного приговора» на коронавирус
Ляйсан Утяшева показала квартиру, в которой они живут с Павлом Волей
Ляйсан Утяшева показала квартиру, в которой они живут с Павлом Волей
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Топ на сегодня

Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками
Решение о переносе парада Победы уже принято — СМИ
Решение о переносе парада Победы уже принято — СМИ
НАТО сохраняет боеготовность в условиях пандемии коронавируса
НАТО сохраняет боеготовность в условиях пандемии коронавируса
Малышева объяснила рекордные масштабы эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке
Малышева объяснила рекордные масштабы эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке
В России активизировались продуктовые грабители
В России активизировались продуктовые грабители

Еще по теме

Зеленский подписал закон о 300%-ных доплатах медикам и выплате помощи по частичной безработице
Путин ввел штрафы за нарушение карантина
Россиянам объяснили отличие карантина от самоизоляции
Никаких изменений. Данные об ужесточении карантина в России опровергли