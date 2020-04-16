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Зеленский прокомментировал обмен пленными в Донбассе

Зеленский прокомментировал обмен пленными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал завершение обмена удерживаемыми лицами с самопровозглашенной Донецкой народной республикой, и отметил, что сейчас проходит процесс обмена пленными с самопровозглашенной Луганской народной республикой.

В четверг в Донбассе завершился обмен пленными между ДНР и Киевом. Киев передал Донецку десять удерживаемых лиц, Донецк передал киевской стороне девять человек. Обмен пленными между ЛНР и Киевом проходит в районе подконтрольного украинской столице города Счастье на линии соприкосновения. Обмен проходит по формуле "11 на 7".

# В мире
По материалам: ria.ru

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