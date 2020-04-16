Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » "Жена ненавидит, когда я работаю из дома": уличный художник Бэнкси создал новую работу в самоизоляции

"Жена ненавидит, когда я работаю из дома": уличный художник Бэнкси создал новую работу в самоизоляции

"Жена ненавидит, когда я работаю из дома": уличный художник Бэнкси создал новую работу в самоизоляции

Режим самоизоляции многих вынудил пересмотреть привычный распорядок жизни и научиться работать из дома. Такой переход для многих оказался не самым простым: кому-то не хватает общения с коллегами, другим сложно настроиться на рабочий лад в домашних условиях.

Тем, кому эти проблемы знакомы, стоит брать пример с уличного художника Бэнкси, который доказал, что продуктивно работать можно в любых условиях!


Фото из инстаграма Бэнкси

Знаменитый уличный художник, который скрывает свою личность (существует несколько версий, кем же он является на самом деле), показал свою новую работу, которую он сделал в своем "домашнем офисе".

Вместо улиц городов и зданий по всему миру в распоряжении граффитиста оказалась лишь его собственная ванная комната, но и это пространство Бэнкси использовал максимально креативно. Впрочем, от этого творчества, кажется, не все остались в восторге.


Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома,

— с юмором подписал снимок Бэнкси.

Художник расписал стены и унитаз, создав забавную инсталляцию: нарисованные крысы устраивают беспорядок.



365-й день карантина,

— с иронией прокомментировал один из подписчиков.

Но если жена, по мнению Бэнкси, и может отнестись к этим художествам скептически, то поклонники автора остались в восторге от новой работы. Количество лайков от пользователей сети уже приближается к отметке в два миллиона.


А как вам результат самоизоляции Бэнкси?

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Турецкая миссия провалилась: «разогнанные» боевики вернулись на трассу М-4
Турецкая миссия провалилась: «разогнанные» боевики вернулись
Зеленский прокомментировал обмен пленными в Донбассе
Зеленский прокомментировал обмен пленными в Донбассе
Денисова уточнила данные по обмену с "ДНР"
Денисова уточнила данные по обмену с "ДНР"
Хаматова пожаловалась на множество проклятий из-за «Зулейха открывает глаза»
Хаматова пожаловалась на множество проклятий из-за «Зулейха открывает
Российский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных
На поддержку предпринимателей в Москве выделено 45 млрд рублей
На поддержку предпринимателей в Москве выделено 45 млрд рублей
Познер рассказал об опасностях слежки властей за каждым человеком
Познер рассказал об опасностях слежки властей за каждым человеком
У побережья Гондураса произошло землетрясение магнитудой 6,0
У побережья Гондураса произошло землетрясение магнитудой 6,0
Путин обозначил сроки по поручениям после совещаний с губернаторами
Путин обозначил сроки по поручениям после совещаний с губернаторами
Внутри древней глиняной человеческой головы обнаружился череп барана
Внутри древней глиняной человеческой головы обнаружился череп барана
Семья Трампа нарушила карантин ради еврейского праздника
Семья Трампа нарушила карантин ради еврейского праздника
Новолуние в апреле 2020 года
Новолуние в апреле 2020 года

Топ на сегодня

Экспериментальное лечение спасло жизни двух зараженных коронавирусом
Экспериментальное лечение спасло жизни двух зараженных коронавирусом
Дрю Бэрримор попыталась поучить своих детей в карантине и была доведена до слез
Дрю Бэрримор попыталась поучить своих детей в карантине и была
Комик Александр Гудков собрался жениться
Комик Александр Гудков собрался жениться
До Пасхи. В ДНР подтвердили дату обмена пленными с Украиной
До Пасхи. В ДНР подтвердили дату обмена пленными с Украиной
Еще один бывший кандидат в президенты США от демократов поддержал Байдена
Еще один бывший кандидат в президенты США от демократов поддержал

Еще по теме

Бэнкси нарисовал картину в туалете о самоизоляции
Уличного художника Бэнкси сняли на видео
Ученые узнали, кем является загадочный британский художник Бэнкси
Ученые вычислили личность уличного художника Бэнкси