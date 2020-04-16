"Жена ненавидит, когда я работаю из дома": уличный художник Бэнкси создал новую работу в самоизоляции

Вадим Карасев

Режим самоизоляции многих вынудил пересмотреть привычный распорядок жизни и научиться работать из дома. Такой переход для многих оказался не самым простым: кому-то не хватает общения с коллегами, другим сложно настроиться на рабочий лад в домашних условиях.

Тем, кому эти проблемы знакомы, стоит брать пример с уличного художника Бэнкси, который доказал, что продуктивно работать можно в любых условиях!





Фото из инстаграма Бэнкси

Знаменитый уличный художник, который скрывает свою личность (существует несколько версий, кем же он является на самом деле), показал свою новую работу, которую он сделал в своем "домашнем офисе".

Вместо улиц городов и зданий по всему миру в распоряжении граффитиста оказалась лишь его собственная ванная комната, но и это пространство Бэнкси использовал максимально креативно. Впрочем, от этого творчества, кажется, не все остались в восторге.





Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома,

— с юмором подписал снимок Бэнкси.

Художник расписал стены и унитаз, создав забавную инсталляцию: нарисованные крысы устраивают беспорядок.









365-й день карантина,

— с иронией прокомментировал один из подписчиков.

Но если жена, по мнению Бэнкси, и может отнестись к этим художествам скептически, то поклонники автора остались в восторге от новой работы. Количество лайков от пользователей сети уже приближается к отметке в два миллиона.





А как вам результат самоизоляции Бэнкси?