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Жертва домашнего насилия пробилась в телеэфир и пожаловалась на преследование

Жертва домашнего насилия пробилась в телеэфир и пожаловалась на преследованиеКадр: thesun.co.uk

В эфир британской программы This Morning («Этим утром») позвонила женщина по имени Луиза (имя изменено), которая пожаловалась на издевательства со стороны бывшего мужа. Ведущие передачи пообещали помочь жертве домашнего насилия и заявили, что по окончании выпуска позвонят в полицию. Об этом сообщает The Sun.

Своими проблемами Луиза поделилась с Дейдре Сандерс — колумнисткой The Sun, которая из дома по видеосвязи общалась со зрителями в прямом эфире утреннего шоу. Пробившись в телеэфир, женщина рассказала, что несколько лет назад сбежала от домашнего насилия, однако бывший муж продолжает преследовать ее и утверждает, что не сдастся, пока она не будет мертва.

По словам Луизы, мужчина перестал вредить ей физически, однако продолжает психологическое насилие. Кроме того, она одна воспитывает двоих детей, у одного из которых есть инвалидность, а бывший муж отказывается платить алименты и постоянно задерживает деньги, несмотря на распоряжение суда. Луиза пожаловалась, что обращалась в полицию, но добиться помощи ей не удалось.

Сандерс ответила, что мужчина нарушает закон и совершает абсолютно неприемлемые действия. Она порекомендовала Луизе снова обратиться в полицию. После этого эфир переключили на студию программы. Ведущая Рут Лэнгсфорд (Ruth Langsford) сообщила, что сразу после окончания программы канал обратится в полицию и постарается помочь женщине. Ее коллега Имон Холмс (Eamonn Holmes) назвал удручающим, что так много людей живут в атмосфере домашнего насилия.

Ранее в эфир This Morning пришли обнаженные гости. Пара нудистов объяснила, что для них появление без одежды является частью социальной кампании: таким образом они выступают против объективации тела и учатся принимать человека таким, какой он есть, несмотря на высокие стандарты красоты современности.

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По материалам: lenta.ru

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