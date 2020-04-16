"Жива, здорова, счастлива!": Алла Пугачева поблагодарила поклонников за поздравления с днем рождения

Вадим Карасев

Вчера Алла Пугачева отмечала день рождения — Примадонне исполнился 71 год. В соцсетях ее поздравили не только поклонники, но и родные и друзья: свои посты ей посвятили муж Максим Галкин, дочь Кристина Орбакайте, бывший супруг Филипп Киркоров, бывший зять Владимир Пресняков и многие другие.

Сегодня певица решила поблагодарить всех за теплые слова и опубликовала в инстаграме новое селфи со словами признательности.





Жива, здорова, счастлива! Пошла на восьмой десяток. Спасибо всем за поздравления,

— написала звезда.

День рождения певица отметила в узком семейном кругу в своем загородном доме. Муж и шестилетние дети Лиза и Гарри устроили Пугачевой настоящий сюрприз — на завтраке они встретили ее стихами, цветами, праздничным тортом и воздушными шарами. Такие подарки искренне тронули именинницу, и она не смогла сдержать слез.

Сейчас Пугачева и Галкин с детьми находятся в изоляции в своем доме в Подмосковье. Скучать им там, судя по всему, не приходится — даже в условиях карантина семья находит различные способы, как развлечься и весело провести время. Впрочем, с такими артистичными детьми и талантливыми родителями это сделать не так уж и сложно.