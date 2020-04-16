Zivert диагностировали загиб желчного пузыря

Лидия Мартынова

Исполнительница хита «Анестезия» может похвастаться стройной фигурой. Поклонники беспокоятся: не увлеклась ли певица жесткими диетами. Оказалось, артистка действительно ограничивала себя в еде из-за проблем со здоровьем.

29-летняя Юлия, выступающая под псевдонимом Zivert, призналась, что начала придерживаться здорового образа жизни после госпитализации. «Я сначала, думала, что у меня жесткое отравление. Очень долго не могли выяснить, в чем дело. А потом оказалось, что у меня генетическая особенность — загиб желчного пузыря. И мне, в принципе, нельзя гипержирное, острое, алкоголь, сигареты, газировки... Если этого много у меня такая жесть начинается в организме, что я лежу неделями в больнице», — вспоминала она.

В итоге артистке пришлось отказаться от вредной пищи. Кроме того, она всерьез занялась спортом, быстро достигнув идеальных параметров. Zivert продержалась в таком режиме полтора года, пока ее карьера резко не пошла в гору. Потом график певицы оказался настолько насыщенным — почти каждый день выступления, съемки, запись, — что у нее попросту не хватало времени, чтобы выстроить правильный режим питания.





«Я пыталась ходить с контейнерами, но не смогла, — делилась она в YouTube-шоу «Алена, блин!» — Часто я просто забываю поесть. Если с утра что-то перехвачу, то вечером возвращаясь со съемки, понимаю, что аж дурно от голода. Рациона сейчас у меня нет. Конечно, это не очень хорошо влияет именно на здоровье, потому что на внешнем виде не сказывается давно».

Сейчас Zivert находится на самоизоляции с семьей в загородном доме. Певица вновь вернулась к ежедневным тренировкам, а мама помогает ей решить проблемы с питанием. «Она, конечно, мое полное жизнеобеспечение, мой личный суперассистент. У меня всегда лежит все на своих местах, все наглажено и вкусно приготовлено. Мама мне помогает безумно. И я с большим трудом себе представляю жизнь без этого домашнего тепла», — признается исполнительница.

К слову, если о родителях звезда готова говорить часами, то вопросы о личной жизни предпочитает оставлять без ответа. «Никто о ней не знает и не узнает. Я и так все время на виду, открыта, а через музыку выворачиваю всю душу наизнанку. Я давно поняла, что счастье действительно любит тишину. Свой мирок должен оставаться только своим. Мне не хотелось бы, чтобы туда кто-то залезал», — говорит звезда.

Впрочем, певица призналась, что ее сердце несвободно, но называть имя избранника не стала. Она также опровергла роман с рэпером Гуфом, который заявлял о ей своей симпатии. «Он не писал мне никогда в лоб: «Ты мне нравишься. Пойдем на свидание». Он мне писал какое-то время очень много о творчестве: «Слушаю твои треки. Делаешь классное музло»... А потом начал сам распускать в интервью, мол: «Мне нравится Zivert. Я ей пишу, она — нет». Может, намек с его стороны и был, но я не отвечаю на такие штуки», — рассказала звезда.

Фото: архив пресс-службы