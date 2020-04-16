Зона отчуждения снова в огне: появились тревожные фото и видео

Лидия Мартынова

В Чернобыльской зоне отчуждения во второй половине дня 16 апреля зафиксировано очередное возгорание. Фото и видео выложил в сеть член Общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

По его информации, очаг возгорания находился в селе Корогод Иванковского района Киевской области.

«Возобновились пожары в Чернобыльской зоне. Песчаная буря 16.04 раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах», — сообщил автор сообщения, показав на карте место возгорания.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подтвердили информацию о возгорании, однако назвали его локальным. По состоянию на 17:00 в зоне отчуждения, сообщили в ГСЧС, было зафиксировано появление трех новых очагов огня.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, который начался 4 апреля в районе села Владимировка, удалось погасить только на десятые сутки, причем во многом спасателям помог дождь. Согласно предварительным выводам Государственной экологической инспекции, причиной возгорания был поджога травы.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно. Ему объявили о подозрении. Еще один мужчина, вероятно, причастный к возгоранию, был задержан 13 апреля.

В тот же день Рада проголосовала изменения в законодательстве, которыми резко усилила штрафные санкции за такие действия.