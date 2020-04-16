Звездопад Лириды: как правильно загадать желание

Вадим Карасев

В конце апреля нас ожидает один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков — звездный дождь Лириды. Первый весенний звездопад обладает особенной энергетикой, а значит, любое загаданное желание обязательно воплотится в жизнь.

Астрологи говорят, что добрый обычай загадывать желания на падающую звезду обоснован: звездопады придают мечтам особенный энергетический заряд, который ускоряет исполнение намерения. Отметим, что Лириды — это первый весенний звездопад в 2020 году, который, кроме всего прочего, выпадает на момент Новолуния в Тельце, а значит, его энергетический посыл будет максимально сильным. О том, как метеоритный дождь повлияет на нашу жизнь и как нужно загадать желание, рассказывает редакция сайта dailyhoro.ru.

Влияние звездопада Лириды на нашу жизнь

В 2020 году пик активности звездного дождя придется на 21-23 апреля. Наблюдать его можно будет после 2 часов ночи и до рассвета, если небо не будет затянуто тучами. В связи с самоизоляцией многие не смогут выехать за город, но астрономы утверждают, что насладиться этим редким явлением можно будет из окон домов. Особенно повезет жителям Северного полушария.

Даже если вы не увидите падающую звезду, не расстраивайтесь. Вы все равно сможете использовать космическую энергию этих дней. Тем более что в этом месяце звездопад Лириды совпадает с Новолунием 23 апреля, что многократно усилит его действие. Что же принесет нам метеоритный поток?

Время перемен. С 21 по 23 апреля каждый сможет почувствовать себя хозяином своей жизни. Это время удачно для принятия судьбоносных решений и решительных перемен. Упорство, целеустремленность и позитивный взгляд на вещи помогут воплотить мечты.

Время исполнения желаний. Важно отметить, что апрельский звездопад благотворно повлияет на все сферы нашей жизни. Многим улыбнется удача, поэтому это будет прекрасный момент, чтобы решиться заявить миру о своих мечтах и получить шанс изменить судьбу так, как вы того захотите.

Время для личных достижений. Метеоритный дождь во многих раскроет потаенные способности и даст возможность для самореализации. Отличное время для духовного и личностного роста — включатся новые энергии, которые дадут новый импульс вашей жизни.

Как загадать желание в период с 21 по 23 апреля

Прежде чем загадать желание, важно настроиться на нужный лад. В течение дня эксперты сайта dailyhoro.ru советуют чаще думать о своей мечте. Можно использовать технику визуализации или записать мечту на листе бумаги — это поможет конкретизировать мысли и включить сознательное мышление, прибавив шансов на успешное осуществление намерения.

Конечно, загадывать желание лучше после полуночи и, по возможности, на падающую звезду. Выберите удачное для наблюдения за звездным небом место, а когда заметите яркие блики — постарайтесь быстро произнести заветное желание. Однако далеко не всем представится шанс полюбоваться метеоритным дождем: городская иллюминация и затянутое тучами небо — плохие помощники.

Астрологи успокаивают: сила падающих звезд будет огромной, независимо от того, увидели вы их или нет. Поэтому ничто не мешает вам выразить намерение и ускорить его исполнение. Для эффективности рекомендуется загадать желание 23 апреля, в день Новолуния: тогда мечта обретет дополнительный толчок. Главное помнить, что ваши мысли не должы отражаться на других людях и тем более вредить им. Хорошие мечты Вселенная непременно поддержит, а вот дурные намерения обернутся бедой тому, кто желает зла.