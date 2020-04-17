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330 тысяч человек приняли участие в цифровом диктанте

330 тысяч человек приняли участие в цифровом диктанте

В ежегодной акции "Цифровой Диктант" приняли участие свыше 330 тыс. человек: по сравнению с прошлым годом число участников выросло более чем в восемь раз.

По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось более чем в 8 раз - до 330 148 человек (в 2019 году - 39 398). Среднее значение уровня цифровой грамотности участников акции 2020 года составило 7,25 балла из 10 возможных (в 2019 году - 7,15 балла).

Наилучшие результаты продемонстрировали дети 7-13 лет, которые в этом году участвовали в акции впервые, а также участники 25-34 лет. Среднее значение уровня цифровой грамотности этих аудиторий составило 7,82 балла. Самые низкие результаты показали люди 60-ти лет и старше (6,80 балла) и подростки 14-17 лет (6,77 балла). По сравнению с прошлым годом резко возросло количество пользователей, набравших максимальный балл (10). Если в 2019 году их было всего 304, то в 2020 году число "отличников" достигло 11 583 человек. Таким образом, их доля выросла с 0,77% до 3,5%.

"Рост популярности Цифрового Диктанта в нынешнем году можно охарактеризовать как "взрывной". На вызов проверить свои навыки в сфере информационных технологий в ряде регионов откликнулись свыше 20 тыс. человек. И это характерно не только для таких крупных мегаполисов, как Москва (20,7 тыс. участников). Настоящими популяризаторами Диктанта неожиданно выступили регионы с относительно небольшой численностью жителей. Это Тульская область, на территории которой Цифровой Диктант прошли более 28,5 тыс. человек, Белгородская область и Алтайский край с 20,5 тыс. и 20,2 тыс. участников соответственно. Наблюдается устойчивый рост интереса всех групп населения к проекту, что в целом создает хорошие перспективы для повышения цифровой грамотности в РФ", - объяснил директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

Акция проходила с 28 марта по 11 апреля 2020 года. Она была организована РОЦИТ, ОНФ и Microsoft при поддержке Координационного центра доменов .RU и .РФ.

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По материалам: uposters.ru

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