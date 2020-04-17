Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Американский город сделал Илону Маску предложение на миллиард долларов

Американский город сделал Илону Маску предложение на миллиард долларов

Американский город сделал Илону Маску предложение на миллиард долларовФото: страница Choose Joplin на Facebook

Американский город Джоплин (штат Миссури) сделал главе Tesla Илону Маску предложение на один миллиард долларов по строительству на территории населенного пункта завода по производству пикапов Cybertruck. Инициативе посвящен отдельный сайт под названием «Выбери Джоплин».

Миллиардер 11 марта написал в своем Twitter, что Tesla присматривает место для строительства завода по производству внедорожников Cybertruck. «Это будет где-то в центральной части США», — написал он. Власти Джоплина в ответ предложили Маску льготы на миллиард долларов, если тот выберет в качестве места для строительства их населенный пункт.

В частности, Джоплин предлагает предпринимателю 50-процентную скидку на приобретение участка в 442,6 гектара, расположенного возле железнодорожных путей, и налоговую льготу до 2032 года. Местные власти указали, что медианная почасовая оплата в Джоплине составляет 27,86 доллара, что намного меньше уровня Нашвилла (штат Теннесси) и Остина (штат Техас), которые рассматриваются как возможные места для реализации проекта.

Компания Tesla представила свой пикап Cybertruck в ноябре 2019 года. Корпус автомобиля сделан из пуленепробиваемой стали, а окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

"Большие гастроли – онлайн" набрали больше пяти миллионов просмотров
"Большие гастроли – онлайн" набрали больше пяти миллионов просмотров
Российские предприятия получат 200 миллиардов рублей помощи из-за кризиса
Российские предприятия получат 200 миллиардов рублей помощи из-за
Шоураннер "Твин Пикс" намекнул на возможное продолжение телешоу
Шоураннер "Твин Пикс" намекнул на возможное продолжение телешоу
Саша Савельева трогательно поздравила мужа с десятой годовщиной свадьбы
Саша Савельева трогательно поздравила мужа с десятой годовщиной
США осуществят первый с 2011 года пилотируемый запуск в космос 27 мая
США осуществят первый с 2011 года пилотируемый запуск в космос 27 мая
Посольство России высмеяло литовские обвинения в кибершпионаже
Посольство России высмеяло литовские обвинения в кибершпионаже
Американский город сделал Илону Маску предложение на миллиард долларов
Американский город сделал Илону Маску предложение на миллиард долларов
В клинике рассказали о прогрессе в лечении Бабкиной
В клинике рассказали о прогрессе в лечении Бабкиной
Российские волонтеры начали работать в эпицентре очага коронавируса
Российские волонтеры начали работать в эпицентре очага коронавируса
МИД Чехии направил России ноту из-за демонстраций перед генконсульством
МИД Чехии направил России ноту из-за демонстраций перед
Назвавшая коронавирус «чудом чудесным» Малышева ответила критикам
Назвавшая коронавирус «чудом чудесным» Малышева ответила критикам
Названы причины успеха Австралии и Новой Зеландии в борьбе с коронавирусом
Названы причины успеха Австралии и Новой Зеландии в борьбе с

Топ на сегодня

Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль в фокусе
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в Роспотребнадзоре
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту

Еще по теме

Tesla повысит Маску зарплату до рекордных 2,6 млрд долларов
Компания Tesla представила пикап Cybertruck
Киевское метро предложило Маску установить Tesla на Арсенальной
Tesla нашла замену Илону Маску