Байден начал готовиться к победе над Трампом

Вадим Карасев

Джо БайденФото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший вице-президент США, потенциальный кандидат от Демократической партии на грядущих выборах Джо Байден начал собирать переходную команду в Белый дом. Об этом сообщает The Hill.

Политик рассказал, что хочет быстро собрать свой штат: так Байден готовится к победе над нынешним американским президентом Дональдом Трампом. Однако бывший вице-президент не сказал, кто попал в команду или кого конкретно он рассматривает на высшие роли в своей потенциальной администрации.

«Звучит самонадеянно. Я не хочу сказать, что мы об этом думали месяц назад. Не то чтобы я был уверен, что стану буду кандидатом. Но это должно было произойти», — заявил Байден. По его словам, помощниками могут стать даже республиканцы.

16 апреля сообщалось, что ведущие деятели Демократической партии США со скептицизмом отнеслись к выдвижению Джо Байдена в качестве кандидата на президентских выборах 2020 года. Они хотят, чтобы Байден предоставил «реальный план» по вопросам здравоохранения, а не его смутные очертания.