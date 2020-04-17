Битва Джорджа Клуни за туалет в саду окончилась победой актера

Вадим Карасев

Джордж КлуниФото: Kevin Winter / Getty Images

Битва Джорджа Клуни за право построить туалет в саду его поместья XVII века окончилась победой голливудского актера. Об этом сообщает Mirror.

Ранее артисту отказывались выдавать разрешение на строительство туалета, опасаясь, что он может повредить корни защищенных законом деревьев. Конфликт удалось уладить после того, как Клуни согласился разместить постройку в другом месте.

Поместье актера расположено в Великобритании, в графстве Беркшир. Клуни купил его в 2014 году, недвижимость была выставлена на продажу за 9,7 миллиона долларов. В настоящее время его стоимость оценивается в 15,5 миллиона долларов.

В феврале сообщалось, что поместье Клуни затопило из-за шторма «Деннис», из-за которого река Темза, окружающая остров с участком актера, вышла из берегов.