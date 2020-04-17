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"Большие гастроли – онлайн" набрали больше пяти миллионов просмотров

"Большие гастроли – онлайн" набрали больше пяти миллионов просмотров
Всероссийский проект "Большие гастроли – онлайн" набрал больше пяти миллионов просмотров, сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

"Около пяти миллионов зрителей смогли бесплатно посмотреть лучшие спектакли театров из разных уголков страны благодаря проекту "Большие гастроли – онлайн", – говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в проекте приняли участие театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Бурятии, Астрахани, Архангельска, Калининграда, Республики Коми и других регионов.


C 20 по 26 апреля трансляции продолжатся и будут показаны спектакли, сыгранные артистами при пустых залах, добавили в пресс-службе.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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