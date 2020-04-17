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Челябинские власти просят активизировать выдачу зарплатных кредитов

Челябинские власти просят активизировать выдачу зарплатных кредитов
Власти в Челябинской области просят активизировать в регионе работу по выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу для выплаты заработной платы сотрудникам, сообщил заместитель губернатора Егор Ковальчук.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Одно из озвученных предложений касается программы беспроцентных кредитов на выплату заработной платы.

"Цифры говорят о том, что программа еще не работает так, как она должна работать и решать проблемы. Прошу еще раз проанализировать процесс и узкие места из процесса убрать. Все, что связано с антикризисными мероприятиями, конкретизировать по самому главному принципу. Можно по-разному принимать решения, кто-то принял решения, а кто-то - нет. Прошу их принять. Минэконом (России) у нас запрашивает эту нас информацию, оценивая скорость и эффективность принятия мер", - сказал Ковальчук на совещании в формате видеоконференцсвязи с представителями региональных банков.

Он добавил, что у низкой эффективности зарплатной программы есть две ключевых причины, в том числе ограниченный список видов деятельности – воспользоваться кредитом могут только пострадавшие отрасли и достаточно высокие риски для банков в части неплатежей со стороны бизнеса. "И здесь президент предложил решение – 75-процентное гарантирование кредитов ВЭБ.РФ. Ввиду этого нам необходимо понять, как банки оценивают эту инициативу и насколько она поможет расширить доступ к их продуктам", - пояснил Ковальчук.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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