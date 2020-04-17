Чиновникам продлили время на подачу деклараций о доходах

Алексей Вольцев

Президент Владимир Путин подписал указ о переносе до 1 августа сроков представления сведений о доходах для руководителей федеральных госучреждений. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Кремля.

«Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, представляются до 1 августа 2020 года включительно», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил РИА «Новости», что указ главы государства о продлении сроков подачи деклараций о доходах чиновников связан с тем, что ряд сотрудников находятся на режиме самоизоляции и физически не могут собрать документы.