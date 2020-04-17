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Число выздоровевших после COVID-19 в Тверской области выросло до 12

Число выздоровевших после COVID-19 в Тверской области выросло до 12
Двенадцать жителей Тверской области, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, выздоровели и были выписаны из больниц, сообщает в пятницу региональное правительство.

В Тверской области подтверждено 188 случаев коронавируса, в том числе 37 - только за минувшие сутки. Как отмечают власти, значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом не имеет симптомов заболевания.

"В Тверской области выздоровели и выписаны еще 3 человека, у которых была диагностирована новая коронавирусная инфекция. Ранее были выписаны 9 жителей Верхневолжья, выздоровевшие после коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.


стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

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