Число зараженных коронавирусом в США превысило 650 тысяч

Вадим Карасев

Фото: Frank Franklin II / AP

Число зараженных коронавирусом в США превысило 650 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, которые публикуются на сайте в реальном времени.

По данным на 01:20 по московскому времени в стране зафиксировано более 658,2 тысяч случаев заболевания. Из них смертельными оказались около 32,1 тысячи, более 53,7 человек вылечились.

Всего в мире насчитывается более 2,1 миллиона заболевших коронавирусом. США по-прежнему находятся на первом месте по этому показателю среди всех стран мира.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о пройденном пике заражения коронавирусом в стране. Он отметил, что борьба с пандемией продолжается.