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Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек
Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч, выявлено более 2,2 миллиона случаев заражения, вылечились более 560 тысяч, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Согласно последним данным (на 22.00 мск), число зараженных в мире составляет 2 214 861, жертвами коронавирусной инфекции стали уже 150 948 человек. Число выздоровевших превысило 560 тысяч.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

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