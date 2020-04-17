Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек

Лидия Мартынова

Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч, выявлено более 2,2 миллиона случаев заражения, вылечились более 560 тысяч, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Согласно последним данным (на 22.00 мск), число зараженных в мире составляет 2 214 861, жертвами коронавирусной инфекции стали уже 150 948 человек. Число выздоровевших превысило 560 тысяч.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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