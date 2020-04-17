"Что-то новое и ужасное": экономисты рассказали о будущем после пандемии

Алексей Вольцев

Кризисная ситуация, в которой мировая экономика оказалась из-за пандемии коронавируса, станет серьезным вызовом для международного сообщества и принесет "беспрецедентные потрясения", заявили экономисты журналу Foreign Policy.

В первую очередь пандемия поставит под вопрос выгоды и издержки глобализации, усугубит сомнения касательно глобальных цепочек снабжения и сделает их более локальными, отмечают специалисты. У людей возникнет страх перед поездками за границу, а также бейпокойство по поводу товаров первой необходимости и способности к восстановлению внутри страны, считает профессор международных финансов Гарвардского университета Кармен Райнхарт.