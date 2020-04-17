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Covid-19 в России будут лечить китайским препаратом: события ночи 17 апреля

Covid-19 в России будут лечить китайским препаратом: события ночи 17 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился использовать для лечения пациентов с COVID-19 или подозрением на это заболевание незарегистрированный препарат гидроксихлорохин. Почти 70 тысяч упаковок лекарства Москве на безвозмездной основе передал Китай. Ранее Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о начале клинических исследований противомалярийного препарата гидроксихлорохин.

Из-за рисков, связанных с распространением коронавируса в России, президент Владимир Путин принял решение отложить подготовку к параду Победы в Москве и во всех регионах страны. Глава государства отметил, что при проведении мероприятий 9 мая подготовку к ним следует начинать уже сейчас, но на данный момент это небезопасно.

В больницах Москвы за сутки врачи констатировали смерть еще 14 зараженных коронавирусом людей, у которых были сопутствующие заболевания. Отмечается, что самому молодому из умерших было 29 лет, а самому старшему — 88.

Рост числа зараженных коронавирусом в России беспокоит специалистов ВОЗ. Как сказал директор европейского подразделения организации Ханс Клюге, в некоторых странах Европы, прежде всего в Германии, Италии, Испании и Франции, отмечается положительная динамика. Однако «скромные позитивные сигналы омрачаются увеличивающимся количеством новых случаев в других, включая Великобританию, Турцию, Украину, Белоруссию и Россию».

Власти США с пятницы начнут поэтапную отмену ограничительных мер, введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, отметив, что работа будет проводиться исходя из обстановки в конкретном штате.

Россию не ждет повторение дефолта 1998 года из-за ситуации, которая сейчас возникла в экономике после начала пандемии коронавируса. Такое мнение высказал министр экономического развития страны Максим Решетников.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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