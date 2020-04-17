Дава: «Оля – очень заботливая, и мне это нравится»

Влада Некрасова

Накануне в прямом эфире «СтарХита» Давид Манукян ответил на вопросы, которые волнуют армию их с Ольгой фанатов: о жизни с Бузовой, долгах и творчестве. Многие ответы блогера оказались весьма неожиданными.

Сейчас, когда все граждане страны закрылись в своих домах, соблюдая режим самоизоляции, Дава с Олей наслаждаются уединением в квартире певицы. Блогер на время переехал к возлюбленной, так как у нее есть балкон, на который можно выйти, подышать свежим воздухом и даже слегка прогуляться.

«Самоизоляция повлияла на наши отношения самым положительным образом. Мне хочется идти домой: поработать, поснимать, пообниматься с Олей и посмотреть кино», — говорит Давид Манукян.

Напомним, Дава занимается съемками контента для Instagram, планирует набрать более 20 миллионов подписчиков, а также интересуется музыкой, снимает клипы. Очень многие проекты они создают в тандеме с возлюбленной. «Мы сейчас ограничены в движении, что очень мешает творчеству», — отмечает Давид.

В числе любимых домашних занятий Давы и Ольги — проведение баттлов с коллегами, в ходе которых приходится на спор выполнять различные задания. Порой, кстати, весьма жесткие. Так, Манукяну пришлось побриться налысо, а Бузовой — постричь роскошные локоны. Девушка очень переживала, но бойфренд успокоил ее, уверив, что такая прическа ей очень идет.

Точной даты свадьбы звезды пока не называют. Но Манукян признается, что они уже планируют семью и потихоньку притираются друг к другу. К слову, Ольга, вопреки словам ее мамы Ирины Александровны, вполне справляется с заботами по дому.

«Она очень вкусно готовит, заботливая, мне это очень нравится. Оля — большая молодец. Но она много работает. Поэтому у нас есть помощница, которая как раз и хлопочет на кухне. Я хочу, чтобы дома после выступлений моя любимая отдыхала», — делится блогер.

Несмотря на то, что Ольга часто гастролирует и подолгу не бывает в Москве, бойфренд полностью доверяет ей и знает, что она не будет ни с кем флиртовать и кокетничать.

«Олю я почти не ревную, да она и не дает повода. Я в себе уверен и в ней тоже. Отношений, в которых один другого подозревает, лучше избегать. Я даю Оле все, что ей нужно», — говорит Давид.

Молодого человека ничуть не смущает медийность подруги. «Она прошла большой путь, все, что она сейчас имеет, достигнуто и получено благодаря ее усилиям. Она сейчас девочка номер один у нас в стране. Конкуренток у нее нет. Я горжусь ею», — добавляет Манукян.

Во время прямого эфира блогер полностью объяснился перед теми, кто его считает крупным должником. По его словам, никаких финансовых проблем у него нет.

Фото: Instagram