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Дело Евромайдана: суд арестовал экс-заместителя главы СБУ

Дело Евромайдана: суд арестовал экс-заместителя главы СБУ

Бывшему первому заместителю председателя СБУ — руководителю Антитеррористического центра при СБУ, которого подозревают незаконных в преследованиях участников Евромайдана, Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним, главой СБУ в 2013—2014 годах был Александр Якименко. Первым заместителем Якименко и руководителем Антитеррористического центра до 26 февраля 2014 года был Владимир Тоцкий, который сейчас скрывается за пределами Украины.

Так суд отреагировал на ходатайство прокуроров, которые ведут дела, связанные с массовыми протестами в Киеве в 2013 — 2014 годах.

Бывшего первого зама главы СБУ подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года.

Решение суда об избрании меры пресечения позволит прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемого и даст возможность применения процедуры специального предварительного расследования и заочного осуждения, поскольку бывший чиновник скрывается от следствия и суда за пределами Украины и объявлен в розыск.

Напомним, на днях Шевченковский районный суд Киева арестовал на 60 суток генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в работе на российскую ФСБ.

Как сообщали «ФАКТЫ», подозревать Шайтанова в незаконной деятельности начали еще весной-летом 2014 года после гибели нескольких сотрудников СБУ и саботировании приказов во время захвата российскими наемниками Славянска.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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