Депутат Госдумы: Разгромом Басаева Дагестан обязан чеченцам

Влада Некрасова

В чеченских и дагестанских соцсетях распространяется материал о вторжении в 1999 году в Дагестан террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба. Материал — расшифровка видеообращения депутата Госдумы от Дагестана Умахана Умаханова, во время вторжения — руководителя группировки МВД Дагестана и ополчения в селе Анди, на приграничном с Чечней участке обороны (Ботлихский, Гумбетовский, Цумадинский, Цунтинский районы Дагестана —ИА Newstes). В виде текста обращение ранее было опубликовано чеченской районной газетой «Гумсо».

Аварец Умаханов разделяет ранее недовольство главы Чечни Рамзана Кадырова тем, что в СМИ ваххабитское вторжение называют «чеченским» и игнорируют существование в Дагестане «пятой колонны», способствовавшей вторжению Басаева и Хаттаба в Дагестан. Умаханов также излагает свою точку зрения насчет того, кто в августе—сентябре 1999 года в Дагестане реально противостоял ваххабитам, а кто присвоил себе звание ополченца незаслуженно. ИА Newstes приводит точку зрения Умахана Умаханова полностью. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

«В конце 2019 года мне пришлось участвовать в работе круглого стола в Миннаце Дагестана, где обсуждался вопрос о событиях 1999 года в Дагестане и об ополчении. Честно говоря, я был поражен тому, как любят себя чиновники ранга глав администраций районов. Увидел, как они духовно обнищали, деградировали до невозможности. И когда они выступали и говорили геройские речи о трагических на самом деле событиях августа—сентября 1999 года, мне было стыдно слушать их. Это говорили лица, которые вообще не были в том году в Дагестане. Поэтому я хочу сделать небольшой экскурс по тем событиям и рассказать, что на самом деле происходило в те дни в Дагестане.

На тот период, как мы знаем, Кадарская зона существовала уже 3−4 года, где были свои шариатские законы и куда из силовых структур никто не рисковал сунуться. Там было более 2000 подготовленных боевиков. Это к тому, что говорят, мол, чеченские боевики и т. д. Более 60% из тех, кто посеял в те дни смуту в Дагестане, были дагестанцы. Чеченцев вмешивать в этот вопрос не надо. Их от общего количества было не более 10%. Остальные были иностранные наемники и дагестанские террористы. Кадарская зона — отдельный вопрос, поэтому перейдем сразу к горным районам.

Цумадинский район. Цумадинцы помнят, какая там была тогда ситуация. Ситуация же на пике событий была такая, что цумадинцы были фактически брошены властью на произвол судьбы: считалось, что они находятся полностью под влиянием главаря ваххабитов Багаудина Кебедова. Там был анклав дагестанских боевиков. Они фактически контролировали всю жизнедеятельность в районе. Однако 2 числа (август 1999 г.), когда они пошли уже непосредственно на сами селения Цумаду и Аргвани, им дали отпор сотрудники милиции, которых ныне дагестанские республиканские чиновники даже не упоминают. Защищая район от боевиков, погибли Берсинаев, Сапиюлаев, Гусейнов и Султанов. Вечная им память, дай Аллах, чтоб они были в раю! Их жертвенный подвиг переломил ситуацию, и цумадинцы поднялись на защиту родных очагов и сказали: «Нет злу экстремизма в нашем районе!» Огромную роль в этом сыграли духовные лидеры Цумадинского района. О них сегодня также никто не говорит.

В Дагестане не нашлось историков, хроникеров, публицистов издать хотя бы маленькую брошюрку для молодежи, для будущих поколений, чтобы те знали, что и как происходило в те роковые дни. Большую роль в противостоянии боевикам сыграл и Сайгид Муртазалиев, о котором тоже не говорят. Его последующие проблемы с законом — это его проблемы — с этим разберется закон. Но на тот период Муртазалиев на свои деньги обеспечивал Цумадинский район оружием и продуктами питания, за что ему большое спасибо.

Многим памятно, как 7 августа в 4 часа утра в Ботлихском районе боевики зашли в селения Ансалта, Рахата, Шодрода и захватили их. Жители вынуждены были покинуть родные очаги. Им повезло, что вообще позволили уйти. Лжепатриоты сегодня осуждают их, мол, испугались, ушли. Я бы посмотрел, что эти крикуны сделали бы, если с утра у них во дворе появились 4−5 вооруженных боевиков… Жители этих селений спасали детей, женщин, стариков — потому не могли предпринять активных действий. Однако после из числа достойных ребят оттуда были сформированы отряды самообороны, которые далее участвовали в отражении нападения. Другая часть их ходила на чеченскую территорию и снабжала оттуда информацией нас, силовиков.

Хотел бы упомянуть селение Годобери. В этот же день на Годобери пошла целая армада боевиков. И годоберинцы, честь им и хвала, совместно с работниками Ботлихского райотдела милиции смогли не только отбить нападение боевиков, но и обратили их в паническое бегство с последующим преследованием. Об этом сегодня никто не говорит, не освещает. Преследуя бандитов, геройски погибли братья Мумиловы. Только горе их несчастной матери горчит до сих пор, больше никто не вспоминает… Не могу понять, почему прокурора Магомедшарипа Курбанова, который в самый ответственный момент взял руководство районом и силовыми подразделениями на себя, поднял дух людей, — сегодня не видно и не слышно?!

Я был руководителем силами и средствами МВД Республики Дагестан и приданных сил на андийском участке, хотя в поселковом отделе милиции было всего лишь 11 милиционеров. Джамаат андийских сел попросил меня взять руководство ополченцами на себя. Там к тому моменту были сформированы отряды самообороны. Были вырыты окопы в 5−7 км от сел, и люди уже сидели в них, заняв оборону. 17 атак боевиков были отражены на этом участке. Погибло 7 гражданских лиц. В бою. Никто сегодня об этом не упоминает.

Долго рассказывать обо всем, потому буду краток.

Вскоре ополченцами был взят перевал Харами, что способствовало завершению боевых действий у нас в республике. В первые же дни отряд самообороны был сформирован в Гумбетовском районе. Он располагался на границе Ножай-Юртовского района Чечни и андийских сел. Гумбетовцы в течение 10−15 минут спускались к нам и занимали боевые позиции по мере необходимости и давали отпор боевикам.

Хочется вспомнить 13-е число, когда целая армада боевиков пошла на штурм гагатлинского направления (Гагатли — село в Ботлихском районе, ИА Newstes). Гагатлинцы практически сами смогли дать им отпор. В сводках все это зафиксировано.

Тут вновь возникает вопрос, почему террористов называют чеченскими? Не могу отрицать, что чеченцев среди них вовсе не было. Но были в основном дагестанцы. Что касается чеченцев, андийские села граничат с Чеченской Республикой — Веденским, Ножай-Юртовским районами — мы выстояли благодаря именно чеченцам, за что им от души благодарны. Оружием, информацией и всем остальным нас снабжали чеченцы. Когда стало известно, что боевики идут на андийское направление, жители селения Харачой, низкий им поклон, включая даже женщин, бросались под колеса машин, чтобы не пропустить боевиков.

Чеченцы, многострадальный народ, который пострадал, как ни один другой. Сотни тысяч безвинных людей уничтожено с 1995 по 2002—2003 гг. Мы должны быть благодарны им за все.

Новолакский район. То же самое. Внезапное вторжение боевиков — начальник милиции дал отпор, смог вывести сотрудников, но гражданское население осталось наедине с врагом. Люди встали, взяли оружие, вооружились и сами встали на позиции.

Хотел бы я сказать и насчет Саида Амирова, который сформировал интербригаду и более 130 человек направил на ботлихское направление для оказания содействия, за что мы им благодарны. Эти люди бросили семьи и дома — лакцы, даргинцы, кумыки и др., приехали в зону боевых действий. Счастье, что никто из них не пострадал: они не попали непосредственно в боестолкновения. Особо хочу выделить город Хасавюрт, где в первые же дни был сформирован хорошо вооруженный батальон из гражданских лиц. Это демонстрировалось по ТВ, показывая единство дагестанцев, готовых дать отпор любому врагу.

В Кизляре, Тарумовке, Бабаюртовском районе также были созданы отряды самообороны, которые заняли позиции и круглосуточно охраняли границу Дагестана с Чечней.

Вот такая была вкратце ситуация. Если бы нашелся хоть один беспристрастный историк и написал об этом, то сегодня не было бы поводов связывать нынешних фиктивных ополченцев с теми, кто реально воевал на передовой. В те дни ополченцами было менее 3000 человек, которые находились непосредственно в зоне боевых действий и отражали атаки боевиков. Сегодня их число увеличилось в 3−4 раза. Чем это обосновано, когда, наоборот, живых участников тех событий должно становиться из года в год меньше в силу хотя бы старения и естественной смертности людей?!

Нынешняя ситуация вокруг ополчения — это чистейшая анархия. В созданную комиссию по ополченцам не включен ни один из тех руководителей, которые принимали участие в боевых действиях, формировании и обеспечении отрядов самообороны. Их даже не слушают. Как комиссия формирует списки ополченцев в таком случае, не совсем понятно?! Я не исключаю что-то и из коррупционного, если позволяют составлять списки подобным образом: создать среде народа ажиотаж, не разъяснив, что гласит закон, кто может претендовать на звание ветерана боевых действий… Если бы разъяснили, то такого не было бы. Комиссия должна прислушаться к народу. Называть ополчение в 30 тысяч человек… это абсурд!

Не забывайте, уважаемые дагестанцы, что, вспоминая выражения советских времен, ЧК не дремлет. Будут сотни возбужденных уголовных дел по фальсификациям. Вы целитесь на хищение государственного имущества. И с тех, кто в этих списках, но не участвовал в боях, будет спрос.

Теперь о СМИ, что пишут о событиях 1999-го года. Я заявляю, что они абсолютно не знают ситуацию тех дней. У меня им интервью брать запрещено, иначе мне не пришлось обращаться к общественности через интернет, хотя я более месяца оборонял эту республику.

Задам вопрос руководству Дагестана: «Где Алик Абдулгамидов, который со своими репортерами участвовал в каждом боестолкновении и при взятии перевала Харамие? Где Руслан Гусаров? Если нужна правда, то спросите у них!» (Журналист и общественный деятель Алик Абдулгамидов в 1999 году работал корреспондентом ГТРК «Дагестан» в зоне боевых действий. В 2019 году отказался принять юбилейную медаль ополченца. Руслан Гусаров — проректор московского Государственного университета управления, в 1999 году был директором-корреспондентом телекомпании «НТВ» в Дагестане —ИА Newstes).

Ни одного чиновника из ныне бьющих себя ныне в грудь тогда на передовой не было. Многие из них в те дни даже детей своих отправили подальше из Дагестана. А сейчас выходит, что они защищали Дагестан… Простые горцы защищали свои семьи и дома, воевали и погибали. Но чиновников не было ни одного. Днем нас бомбила российская авиация, ночью обстреливали боевики. Поэтому будьте чуть порядочнее в этом вопросе. И поблагодарите тех, кто за вас погиб, защитил ваши семьи, дома и вас самих, непорядочных людей. Повернитесь лицом к ним. Это я говорю тем, кто лезет сегодня вперед всех и бьет себя в грудь.

Насчет празднования 20-летия разгрома бандформирований в Республике Дагестан и медалей, из-за которых идет буквально война, ажиотаж. Людям не разъясняют, что эта медаль никому никакие привилегии не дает. Разгрома бандформирований в Дагестане не было. Разгром этих бандитов был в Чечне, за что мы должны быть благодарны чеченцам во главе с Ахматом хаджи Кадыровым. Он был моим близким другом, которого я искренне уважал и память которого я буду чтить всегда. Они отомстили за нас, за наших убитых, за наши разрушенные дома и все остальное. Мы им должны быть признательны, а не бить себя в грудь и кричать, что мы разгромили террористов. Террористы пришли маршем к нам, нанесли колоссальный ущерб и в материальном плане, и человеческими жертвами и ушли так же, как и пришли, получив при этом минимальный урон. Поэтому надо говорить правду, повернуться лицом к чеченцам и сказать: «Спасибо вам, братья, что подставили плечо в трудные дни!»

Теперь насчет указа президента России Владимира Владимировича Путина о приравнивании ополченцев к ветеранам боевых действий. Он гласит, кто должен быть признан ветераном боевых действий. Это «лица, принимавшие в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористической операции на территории Республики Дагестан». Не нужно обнадеживать тех, кто не подпадает под это определение. Однако это не было доведено до граждан. Сейчас ополченцы толпами производят ажиотаж. Но закон говорит непосредственно об участвовавших в боях. Люди, стоявшие далее от зон боев, заслуживают отдельного республиканского закона о поощрении, чтобы снять этот вопрос.

Склоняю голову перед памятью погибших. Как сотрудник МВД, я обязан был воевать. Но те гражданские лица, которые взяли на себя полномочия Минобороны, МВД и вместо них встали в те дни на защиту республики, да и России, — им надо поклониться до земли и сказать: «Спасибо!» и ежедневно вспоминать этих людей. Из награжденных же ныне — восемьдесят процентов не видели ни боев, ни столкновений».

Умахан Умаханов — депутат Госдумы от Дагестана, заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, член фракции «Единая Россия»