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Девушка назвала коронавирус лучшим событием в жизни и была раскритикована

Девушка назвала коронавирус лучшим событием в жизни и была раскритикованаФото: Marco Di Lauro / Getty Images

Пользовательница Reddit из США с ником tiaradactyl назвала коронавирус лучшим событием в своей жизни. Она объяснила эту позицию тем, что за время эпидемии смогла устроиться на работу мечты. Несмотря на это, многие принялись критиковать девушку, а ее пост вызвал недоумение у ряда пользователей сети.

Американка рассказала, что осталась без работы из-за карантина, введенного в связи с распространением коронавируса. Тогда она решила изучить вакансии онлайн. В итоге ей удалось устроиться на работу мечты и стать смотрительницей парка.

По словам tiaradactyl, это событие стало огромным счастьем для нее, от радости она кричала и плясала. Девушка пояснила, что на новой работе сможет жить прямо в парке вместе со своей собакой. «Мне не нужно платить за аренду, я буду на улице 100 процентов времени. Я невероятно счастлива», — заключила она.

Публикация набрала около 100 тысяч лайков, а автор получила несколько виртуальных наград от пользователей, высоко оценивших ее историю. Однако у многих пост о хорошем отношении к эпидемии коронавируса вызвал негативную реакцию.

«Я счастлив за тебя, но, пожалуйста, в следующий раз не пиши, что COVID-19 — это лучшее, что с тобой произошло. Потому что это не так», — написал SwissTanuki. SongRiverFlow также поздравил девушку, но отметил, что заголовок получился ужасным и что у его отца в тот день умерли пять пациентов. В ответ tiaradactyl написала, что не хотела кого-либо обидеть, и попросила прощения за неудачную формулировку.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева отвечая на вопрос об опасности коронавируса, назвала его одним из самых прекрасных вирусов. Такое мнение она объяснила тем, что средний возраст умерших из-за коронавируса — 79 с половиной лет, а дети им практически не болеют.

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По материалам: lenta.ru

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