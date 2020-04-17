"Дочка" Роскосмоса выпустит аппараты ИВЛ для регионов

Вадим Карасев

Предприятие госкорпорации "Роскосмос" получило разрешение Росздравнадзора на выпуск аппаратов ИВЛ. Первая партия будет поставлена в регионы летом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).

"Благодаря конструктивному взаимодействию АО "ОРКК" и концерна "Аксион" с Федеральной службой надзора в сфере здравоохранения оформление регистрационного удостоверения на новый аппарат удалось осуществить в кратчайшие сроки, что позволит уже в ближайшее время поставить аппарат ИВЛ потребителям", - сказали в корпорации.

Аппараты ИВЛ готовы купить в нескольких регионах РФ, министерствах и ведомствах.

"Уже летом 2020 года первая партия из 1 тысячи аппаратов ИВЛ поступит в медицинские учреждения России", и далее концерн "Аксион" нарастит выпуск до 1,5 тысячи аппаратов в месяц", - добавили в ОРКК.