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Донорам крови для лечения пациентов с коронавирусом начнут платить в Москве

Донорам крови для лечения пациентов с коронавирусом начнут платить в МосквеФото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве донорам плазмы крови для лечения заразившихся коронавирусом начнут платить. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС в пятницу, 17 апреля.

«В ближайшее время по постановлению мэра Москвы будет принят правовой акт, устанавливающий выплаты для доноров плазмы», — заявила заместитель мэра.

9 апреля Ракова сообщила, что в России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса. На тот момент в Москве донорами стали 11 вылечившихся от коронавируса человек. Переливание сделали семи пациентам городских клиник.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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