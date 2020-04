Фронтмен группы "Руки вверх!" запустил подкаст с детскими сказками

View this post on Instagram

Друзья, а вы смотрели вчера прямой эфир с нашей семьей? Я очень рад, что вчера вы вместе с нами провели тёплый, семейный и сказочный вечер.😉 Мы рассказали очень много всего интересного, так что в пост это и не уместить. Обязательно пересмотрите трансляцию. Она уже ждёт вас в нашем сообществе «Сказки от Жуковых» ВКонтакте. (Активная ссылка в профиле)😉 И вчера мы пообещали разыграть подарок от нашей семьи – уникальную игрушку ручной работы. Поэтому рассказываем подробнее о конкурсе: ⠀ Мы выдаём замуж нашу прекрасную медведицу! А в качестве приданого ждём ваши истории.😉 ⠀ Правила просты: ⠀ Расскажите в комментариях, почему именно в вашу семью должна отправиться наша невеста? Почему должна порадовать именно вашего ребёнка (а может и не одного?)😉 ⠀ Обязательно подпишитесь на сообщество «Сказки от Жуковых» (ссылка в профиле) И поставьте ❤ на этой публикации. ⠀ Мы всей дружной #zhukovfamily выберем самую развёрнутую, красивую и трогательную историю, и именно в эту семью и отправится наша медведица. 🐻 ❤ ⠀ #РукиВверх #сергейжуков #СказкиОтЖуковых