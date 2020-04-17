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Фронтмен группы "Руки вверх!" запустил подкаст с детскими сказками

Фронтмен группы "Руки вверх!" запустил подкаст с детскими сказками
Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков запустил в сети подкаст "Сказки от Жуковых", в котором приняли участие его супруга и дети, сообщила пресс-служба музыканта.

"Я давно хотел сделать что-то доброе и полезное для родителей и детей. Мне в детстве сказки читала мама. Сейчас мы читаем сказки своим детям… Сегодня мы, как и вся страна, сидим дома на самоизоляции, поэтому у нас появилось время записать для вас те сказки, которые мы любим и слушаем сами", - приводит слова Жукова пресс-служба

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Друзья, а вы смотрели вчера прямой эфир с нашей семьей? Я очень рад, что вчера вы вместе с нами провели тёплый, семейный и сказочный вечер.😉 Мы рассказали очень много всего интересного, так что в пост это и не уместить. Обязательно пересмотрите трансляцию. Она уже ждёт вас в нашем сообществе «Сказки от Жуковых» ВКонтакте. (Активная ссылка в профиле)😉 И вчера мы пообещали разыграть подарок от нашей семьи – уникальную игрушку ручной работы. Поэтому рассказываем подробнее о конкурсе: ⠀ Мы выдаём замуж нашу прекрасную медведицу! А в качестве приданого ждём ваши истории.😉 ⠀ Правила просты: ⠀ Расскажите в комментариях, почему именно в вашу семью должна отправиться наша невеста? Почему должна порадовать именно вашего ребёнка (а может и не одного?)😉 ⠀ Обязательно подпишитесь на сообщество «Сказки от Жуковых» (ссылка в профиле) И поставьте ❤ на этой публикации. ⠀ Мы всей дружной #zhukovfamily выберем самую развёрнутую, красивую и трогательную историю, и именно в эту семью и отправится наша медведица. 🐻 ❤ ⠀ #РукиВверх #сергейжуков #СказкиОтЖуковых

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Жуков сам сочиняет музыкальное сопровождение к каждой сказке. Изначально предполагалось, что в записи будут принимать участие только музыкант, его супруга Регина Бурд и старшие дети – 11-летняя Ника и 9-летний Энджел. Но младший сын, пятилетний Мирон, тоже захотел поучаствовать в записи сказок. Его дебют состоится в третьем подкасте – сказке "Что бы ни случилось".


"В эпоху всеобщего увлечения гаджетами, мы, надеюсь, как и многие сознательные родители, не очень жалуем, когда дети слишком много времени проводят у телевизора или с планшетом в руках. В этом смысле старые добрые аудиосказки дают глазам ребенка отдохнуть от экрана. Он может спокойно заниматься своими делами, играть или засыпать, пока наша семья читает ему сказки", - добавил музыкант.

Подкаст сейчас размещен "ВКонтакте", в дальнейшем планируется распространить его на другие платформы.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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