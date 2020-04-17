Фронтмен группы "Руки вверх!" запустил подкаст с детскими сказками

Влада Некрасова

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков запустил в сети подкаст "Сказки от Жуковых", в котором приняли участие его супруга и дети, сообщила пресс-служба музыканта.

"Я давно хотел сделать что-то доброе и полезное для родителей и детей. Мне в детстве сказки читала мама. Сейчас мы читаем сказки своим детям… Сегодня мы, как и вся страна, сидим дома на самоизоляции, поэтому у нас появилось время записать для вас те сказки, которые мы любим и слушаем сами", - приводит слова Жукова пресс-служба

Жуков сам сочиняет музыкальное сопровождение к каждой сказке. Изначально предполагалось, что в записи будут принимать участие только музыкант, его супруга Регина Бурд и старшие дети – 11-летняя Ника и 9-летний Энджел. Но младший сын, пятилетний Мирон, тоже захотел поучаствовать в записи сказок. Его дебют состоится в третьем подкасте – сказке "Что бы ни случилось".

"В эпоху всеобщего увлечения гаджетами, мы, надеюсь, как и многие сознательные родители, не очень жалуем, когда дети слишком много времени проводят у телевизора или с планшетом в руках. В этом смысле старые добрые аудиосказки дают глазам ребенка отдохнуть от экрана. Он может спокойно заниматься своими делами, играть или засыпать, пока наша семья читает ему сказки", - добавил музыкант.

Подкаст сейчас размещен "ВКонтакте", в дальнейшем планируется распространить его на другие платформы.