Гарри и Меган стали волонтерами и разносят еду – видео
Принц Гарри и Меган Маркл не стали предавать огласке свою благотворительную деятельность в Лос-Анджелесе. Однако камеры наблюдения зафиксировали парочку на пороге домов простых горожан. Герцоги подошли к делу ответственно, поэтому разносили еду в защитных масках, а также перчатках. Они помогали тяжелобольным людям, которые находятся в группе риска заражения коронавирусом и не могут выйти на улицу. Впрочем, несмотря на то, что лица влюбленных были скрыты, многие быстро распознали в них членов королевской семьи.
Жители впечатлены работой волонтеров и благодарны им за поддержку в этот трудный период. «Я подумал: «Рыжеволосый парень выглядит очень знакомо, и девушка у него очень красивая»... Затем я увидел за ними большую машину с охраной. Если бы меня предупредили, я бы надел свою тиару!» — смеялся свидетель.
Оказалось, что герцоги действовали от некоммерческой организации Project Angel Food, которая обеспечивает нуждающихся бесплатным питанием. Генеральный директор проекта Ричард Айоуб подтвердил, что принц и его супруга обращались к нему с предложением о помощи. «Наши клиенты те, у кого слабая иммунная система, есть болезни сердца, легких, диабет. Большинство из них старше 60 лет», — уточнил Ричард.
Руководитель организации также отметил, что влюбленные произвели на него впечатление добрых и открытых людей. По его словам, Гарри и Меган пожелали, чтобы их благотворительность осталась в секрете. «Они хотели помочь нам освободить некоторых водителей от нагрузки, поэтому сегодня они осуществили поставки в Западном Голливуде. Это действительно потрясающе», — восхищался мужчина.
Участие в акции — лишь часть добрых дел, которые недавно совершили супруги. Свою поддержку они оказали и Англии, пожертвовав крупную сумму в фонд Feeding Britain, который обеспечивает горячими обедами малоимущие семьи. К слову, пара хорошо заработала на трансляции своей свадьбы на BBC. Причем заранее договорилась с телекомпанией, что средства пойдут на поддержку простых граждан.
«Они были впечатлены работой благотворительной организации, которая снабжает британцев продовольствием во время пандемии COVID-19, — говорили инсайдеры. — У них остались приятные воспоминания о посещении продуктового магазина в Беркенхеде. В особенности тогда их тронула щедрость и сочувствие людей, которые помогают другим».
Фото: Getty Images