Гарри и Меган стали волонтерами и разносят еду – видео

Алексей Вольцев

Недавно пара переехала из Канады в Лос-Анджелес, где приобрела роскошный дом, принадлежащий ранее Мэлу Гибсону. Впрочем, супругам сегодня не до обустройства быта. На днях их заметили, когда они разносили еду тем, кто самоизолировался на время пандемии.

Принц Гарри и Меган Маркл не стали предавать огласке свою благотворительную деятельность в Лос-Анджелесе. Однако камеры наблюдения зафиксировали парочку на пороге домов простых горожан. Герцоги подошли к делу ответственно, поэтому разносили еду в защитных масках, а также перчатках. Они помогали тяжелобольным людям, которые находятся в группе риска заражения коронавирусом и не могут выйти на улицу. Впрочем, несмотря на то, что лица влюбленных были скрыты, многие быстро распознали в них членов королевской семьи.

Жители впечатлены работой волонтеров и благодарны им за поддержку в этот трудный период. «Я подумал: «Рыжеволосый парень выглядит очень знакомо, и девушка у него очень красивая»... Затем я увидел за ними большую машину с охраной. Если бы меня предупредили, я бы надел свою тиару!» — смеялся свидетель.





Оказалось, что герцоги действовали от некоммерческой организации Project Angel Food, которая обеспечивает нуждающихся бесплатным питанием. Генеральный директор проекта Ричард Айоуб подтвердил, что принц и его супруга обращались к нему с предложением о помощи. «Наши клиенты те, у кого слабая иммунная система, есть болезни сердца, легких, диабет. Большинство из них старше 60 лет», — уточнил Ричард.

Руководитель организации также отметил, что влюбленные произвели на него впечатление добрых и открытых людей. По его словам, Гарри и Меган пожелали, чтобы их благотворительность осталась в секрете. «Они хотели помочь нам освободить некоторых водителей от нагрузки, поэтому сегодня они осуществили поставки в Западном Голливуде. Это действительно потрясающе», — восхищался мужчина.

Участие в акции — лишь часть добрых дел, которые недавно совершили супруги. Свою поддержку они оказали и Англии, пожертвовав крупную сумму в фонд Feeding Britain, который обеспечивает горячими обедами малоимущие семьи. К слову, пара хорошо заработала на трансляции своей свадьбы на BBC. Причем заранее договорилась с телекомпанией, что средства пойдут на поддержку простых граждан.

«Они были впечатлены работой благотворительной организации, которая снабжает британцев продовольствием во время пандемии COVID-19, — говорили инсайдеры. — У них остались приятные воспоминания о посещении продуктового магазина в Беркенхеде. В особенности тогда их тронула щедрость и сочувствие людей, которые помогают другим».

Фото: Getty Images