Генсек ООН объявил об угрозе гибели сотни тысяч детей из-за коронавируса
Сегодня, 03:07 Влада Некрасова
В результате глобальной рецессии, вызванной последствиями пандемии коронавируса, в течение 2020 года могут умереть сотни тысяч детей. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
По его мнению, сокращение доходов может привести к тому, что семьи будут меньше средств выделять на здоровое питание, а это особенно сказывается на детях, беременных женщинах, кормящих матерях.
Помимо этого, как отметил Гутерриш, в ряде стран прекратились кампании по вакцинации против кори и полиомиелита.
«А с учетом переполненности больниц заболевшие дети могут вовремя не получить лечение», — указал он.
По последним данным, в мире зарегистрировано более 2,1 млн случаев коронавируса, 143,7 тыс. человек умерли.
По материалам: eadaily.com