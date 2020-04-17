Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Генсек ООН объявил об угрозе гибели сотни тысяч детей из-за коронавируса

Генсек ООН объявил об угрозе гибели сотни тысяч детей из-за коронавируса

Генсек ООН объявил об угрозе гибели сотни тысяч детей из-за коронавируса

В результате глобальной рецессии, вызванной последствиями пандемии коронавируса, в течение 2020 года могут умереть сотни тысяч детей. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По его мнению, сокращение доходов может привести к тому, что семьи будут меньше средств выделять на здоровое питание, а это особенно сказывается на детях, беременных женщинах, кормящих матерях.

Помимо этого, как отметил Гутерриш, в ряде стран прекратились кампании по вакцинации против кори и полиомиелита.

«А с учетом переполненности больниц заболевшие дети могут вовремя не получить лечение», — указал он.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 2,1 млн случаев коронавируса, 143,7 тыс. человек умерли.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Кайли Дженнер ответила хейтерам, которые раскритиковали ее фигуру
Кайли Дженнер ответила хейтерам, которые раскритиковали ее фигуру
"Победа" рассказала, чем на самоизоляции занимаются пилоты
"Победа" рассказала, чем на самоизоляции занимаются пилоты
Женский гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Путин отложил подготовку к параду Победы из-за коронавируса
Путин отложил подготовку к параду Победы из-за коронавируса
Мишустин разрешил лечить коронавирус незарегистрированным препаратом из КНР
Мишустин разрешил лечить коронавирус незарегистрированным препаратом
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
СБУ раскрыла миллиардные хищения при закупке продуктов питания для тюрем
СБУ раскрыла миллиардные хищения при закупке продуктов питания для
Президент России перенес Парад Победы
Президент России перенес Парад Победы
Вышел первый тизер сериала "Дивный новый мир" с Деми Мур — в непривычном образе блондинки
Вышел первый тизер сериала "Дивный новый мир" с Деми Мур — в
Генсек ООН объявил об угрозе гибели сотни тысяч детей из-за коронавируса
Генсек ООН объявил об угрозе гибели сотни тысяч детей из-за
Трампа обвинили в многочисленных нарушениях свободы прессы
Трампа обвинили в многочисленных нарушениях свободы прессы
Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус

Топ на сегодня

НАТО сохраняет боеготовность в условиях пандемии коронавируса
НАТО сохраняет боеготовность в условиях пандемии коронавируса
В России активизировались продуктовые грабители
В России активизировались продуктовые грабители
Малышева объяснила рекордные масштабы эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке
Малышева объяснила рекордные масштабы эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке
Демократы предложили увеличить выплаты американцам из-за коронавируса
Демократы предложили увеличить выплаты американцам из-за коронавируса
Обращения Путина к россиянам не планируется, заявил Песков
Обращения Путина к россиянам не планируется, заявил Песков

Еще по теме

ООН предупредила о возможной гибели сотен тысяч детей из-за коронавируса
Генсек ООН допустил, что мир может потерять сотни тысяч детей в 2020 году
В США более 800 человек умерли от коронавируса
Столетний мужчина излечился от коронавируса