Генсек ООН объявил об угрозе гибели сотни тысяч детей из-за коронавируса

Влада Некрасова

В результате глобальной рецессии, вызванной последствиями пандемии коронавируса, в течение 2020 года могут умереть сотни тысяч детей. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По его мнению, сокращение доходов может привести к тому, что семьи будут меньше средств выделять на здоровое питание, а это особенно сказывается на детях, беременных женщинах, кормящих матерях.

Помимо этого, как отметил Гутерриш, в ряде стран прекратились кампании по вакцинации против кори и полиомиелита.

«А с учетом переполненности больниц заболевшие дети могут вовремя не получить лечение», — указал он.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 2,1 млн случаев коронавируса, 143,7 тыс. человек умерли.