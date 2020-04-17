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Генсек ООН приветствовал обмен пленными на востоке Украины

Генсек ООН приветствовал обмен пленными на востоке Украины
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал обмен пленными на востоке Украины и выразил надежду, что этот жест станет шагом в направлении устойчивого прекращения огня и дальнейшего разведения сил, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

В четверг состоялся первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Киев передал Донецку десять удерживаемых лиц, Донецк передал киевской стороне девять человек. Обмен пленными между Киевом и ЛНР прошел по формуле "11 на 4".

"Генеральный секретарь приветствует сегодняшнее взаимное освобождение и обмен пленными, связанными с конфликтом на востоке Украины", - говорится в заявлении.

# В мире
По материалам: ria.ru

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