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Германия взяла коронавирус под контроль

Германия взяла коронавирус под контрольФото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Германия взяла ситуацию с распространением коронавируса под контроль. Такое заявление сделал министр здравоохранения страны Йенс Шпан, передает ТАСС.

По словам министра, с 12 апреля в Германии каждый день больше людей выздоравливают, чем заражаются. «Вспышка на сегодня снова поддается контролю», — отметил Шпан. Одним из факторов успешной борьбы он назвал «очень плотную сеть врачей-терапевтов», которые имеют соответствующие лицензии.

15 апреля канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели.

Карантинные меры были введены в Германии в середине марта. В Берлине считают, что благодаря этому удалось не допустить негативного сценария развития пандемии.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 17 апреля, в мире более 2,2 миллиона зараженных коронавирусом, из них 146 тысяч скончались. Германия входит в пятерку стран, наиболее пострадавших от пандемии: в стране выявлено 138 тысяч случаев инфекции.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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