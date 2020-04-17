Gilead Sciences оживил инвесторов: итоги биржевой торговли 17 апреля

Влада Некрасова

После колебаний на торгах со «смешанным результатом» в четверг, в пятницу, 17 апреля, фондовый рынок завершил короткую биржевую неделю со значительным ростом. Настрой на принятие риска у инвесторов был значительно улучшен оптимистичными сообщениям в СМИ о возможности лечения болезни коронавируса. По исследованию лекарственных препаратов корпорацией Gilead Sciences — одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире, найдено лекарственное средство с обнадеживающими результатами для лечения больных с тяжелой формой коронавируса.

В четверг вечером президент США Дональд Трамп представил пакет предложений по возобновлению экономической активности в несколько этапов, но оставил принимать решение за губернаторами отдельных штатов.

Кроме того, опубликованные в пятницу макроданные по китайской экономике также могли улучшить настроения инвесторов. В первом квартале 2020 года внутренний валовой продукт Китая сократился в годовом исчислении на 6,8%, что является худшими показателями для КНР с 1970-х годов. Однако это однозначное, а не двузначное число, как ожидали некоторые аналитики и опасались инвесторы. Статистика по марту показывает, что китайская экономика преодолела худшую часть кризиса, но ее восстановление, по-видимому, будет медленным.

В результате в пятницу на открытии торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе индексы всех местных фондовых рынков значительно подросли. Японский Nikkei 225 повысился на 2,95%, а в Сеуле Kospi составил рост в 3,39%. Основной показатель Шанхайской фондовой биржи — Shanghai Composite показал рост в 1,11%. В Гонконге индекс Hang Seng показал прибыль в размере 2,50%.

Аналогичным образом открывшиеся через несколько часов фондовые рынки в Европе также показали значительный рост, но чуть меньший, чем в Азии. На открытии основной показатель Лондонской фондовой биржи — индекс FTSE-100 составил +2,70%, франкфуртский индекс DAX — +3,07%, а парижский индекс CAC-40 — +2,69%.

Позитивный финал недели продолжил в пятницу и фондовый рынок в Нью-Йорке. На открытии DJIA-30 показал +1,19%, S&P-500 — +2,24%, а индекс Nasdaq Composite — +1,61%.

В итоге в пятницу на ведущих западноевропейских фондовых биржах был зафиксирован крупный рост.

Индекс FTSE-100 в Лондоне завершил день с ростом в 2,80%. Индекс DAX-30 во Франкфурте и индекс CAC-40 в Париже завершили торги в пятницу с ростом в 3,42%.

Индекс объединения компаний еврозоны EuroStoxx50 к концу торгов вырос на 2,70%.

На момент закрытия европейского фондового рынка в 17.30 вечера по Берлину, на Нью-Йоркской фондовой бирже рост индекса DJIA 30 составлял 1,66%, индекс S&P500 — 1,55%, а сводный индекс технологических бумаг Nasdaq — 0,44%.

Что касается нефти, то целый день нефтяная торговля шла с переменным результатом. К открытию фондового рынка в Нью-Йорке американская WTI упала в цене на 12,18% до $ 17,45 за баррель, в то время как европейская Brent подросла на 0,18% до $ 27,87.

В итоге вечером в пятницу 17 апреля Brent подорожала на 68 центов (2,44%) до $ 28,50 за баррель, а WTI подешевела на 8,30% до $ 18,22 за баррель. Российская Urals за два дня торгов подешевела на 12,08% до $ 23,30.

Цена золота за унцию в пятницу упала на 1,22% ($ 21,10) до $ 1710,60.

На международном межбанковском валютном рынке евро за день чуть подорожал на один цент с $ 1,0871 до $ 1,0883.