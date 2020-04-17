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Гитарист Queen обвинил мясоедов в пандемии коронавируса

Гитарист Queen обвинил мясоедов в пандемии коронавирусаБрайан МэйФото: Armando Gallo / Globallookpress.com

Гитарист группы Queen Брайан Мэй обвинил мясоедов в пандемии коронавируса. Об этом сообщает NME.

Музыкант считает, что сложившаяся в мире ситуация заставит людей пересмотреть свое отношение к питанию. Он назвал веганство будущим человечества.

«Эта пандемия, похоже, взяла начало от людей, поедающих животных, и становится все более понятно, что мясо не самая полезная вещь для нашего здоровья», — пояснил участник Queen. По его словам, поедание зверей «поставило людей на колени», поэтому пришло время подумать о том, как питаться, не нанося вреда другим видам.

В то же время Мэй перешел на растительную диету в начале 2020 года после участия в Vegan Challenge. Он рассказал, что долгое время активно защищал права животных, но при этом время от времени употреблял их в пищу.

16 апреля сообщалось, что ученые Университета Оттавы в Канаде пришли к выводу, что переход SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку произошел благодаря бродячим собакам, которые могли стать промежуточными хозяевами коронавируса.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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