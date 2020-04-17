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Глава Камчатского края отправил правительство региона в отставку

Глава Камчатского края отправил правительство региона в отставку
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку правительство региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Президент России Владимир Путин 3 апреля принял отставку по собственному желанию прежнего губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Солодова, который с 2018 года был председателем правительства Якутии.

"В соответствии с установленным порядком мною подписано постановление об отставке правительства Камчатского края и о назначении всех членов правительства временно исполняющими обязанности. Это процедура формальная, поскольку сам я временно исполняю обязанности, то и правительство, команда вся, работает до прохождения установленных законом процедур избрания губернатора Камчатского края", - заявил Солодов.

# Политика
По материалам: ria.ru

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