Глава Камчатского края отправил правительство региона в отставку

Алексей Вольцев

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку правительство региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Президент России Владимир Путин 3 апреля принял отставку по собственному желанию прежнего губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Солодова, который с 2018 года был председателем правительства Якутии.

"В соответствии с установленным порядком мною подписано постановление об отставке правительства Камчатского края и о назначении всех членов правительства временно исполняющими обязанности. Это процедура формальная, поскольку сам я временно исполняю обязанности, то и правительство, команда вся, работает до прохождения установленных законом процедур избрания губернатора Камчатского края", - заявил Солодов.