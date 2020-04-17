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Глава Пятигорска покинул пост из-за коронавируса

Глава Пятигорска покинул пост из-за коронавируса

В Пятигорске сложилась непростая ситуация по коронавирусу, в результате чего мэр города Андрей Скрипник покинул свой пост. Об этом сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в Instagram.

«В городе очень непростая эпидобстановка по коронавирусу. Опережающая динамика и резкий рост числа заболевших за несколько минувших дней, — написал он. — Получено предписание Роспотребнадзора о введении карантина на территории города Пятигорска. Чтобы распространение болезни не стало массовым, надо срочно ломать эту ситуацию. Положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом. Поэтому Андрей Валериевич Скрипник сложил полномочия главы города и перешёл на другую работу».

По словам Владимирова, исполнять обязанности главы Пятигорска будет Лев Травнев. Ему предстоит «в краткий срок мобилизовать силы и ресурсы муниципалитета для адекватного ответа стоящим здесь вызовам».

В Пятигорске вводится карантин. Ограничительные меры вступят в силу уже сегодня, 17 апреля. Владимиров попросил жителей города отнестись с пониманием к этому решению.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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